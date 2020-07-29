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futebol

Confiante, Neymar Jr quer ‘coroar' bom ano com títulos

Atacante conquistou oitavo troféu pelo PSG e é destaque entre
brasileiros em atividade na Europa em 2020
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Publicado em 29 de Julho de 2020 às 15:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2020 às 15:54
Crédito: Divulgação / PSG
A excelente temporada 2019/20 de Neymar Jr está diretamente relacionada ao desempenho do PSG. Na semana passada o atacante marcou o gol do título da Copa da França. Ele também foi decisivo na classificação histórica para as quartas de final da Liga dos Campeões. Já nesta sexta-feira (31), Neymar Jr pode conquistar seu nono troféu com o Paris. O PSG encara o Lyon na final da Copa da Liga, no Stade de France. A final estava previamente marcada para abril.
Em 2020, o atacante se destaca como brasileiro em atividade entre as principais ligas da Europa e amistosos internacionais com mais gols (14), o segundo em assistências (6), e o atleta que mais marcou gols (2) na UCL no ano. Os números individuais do craque são parte importante do crescimento da equipe e podem ser fundamentais para sequência de decisões na reta final da temporada. Um bom exemplo é que durante a carreira Neymar Jr já marcou gols em 13 finais de campeonato - contando jogos pelo Santos, Barcelona, PSG e Seleção Brasileira.
- Nossa equipe fez bons amistosos nesse retorno e ganhou mais um título. Foi importante voltar a jogar depois de quatro meses para recuperar o entrosamento e voltar ao estágio que a gente estava antes da parada. Temos quatro finais pela frente. Vencemos a Copa da França e temos a Copa da Liga, além dos três jogos da Liga dos Campeões. Cada jogo é uma final pra nós e esse é o nosso espírito. Entramos sempre para vencer - destacou Neymar Jr.
Neymar Jr foi destaque dos três amistosos jogados pelo Paris nas últimas duas semanas e marcou o gol do título na final da Copa da França, na sexta-feira (24), contra o Saint Étienne. O atacante marcou gols em todos os jogos e também deu assistências. Apesar do longo período sem atuar por conta da pandemia, o atacante garante que está ainda mais confiante.
- O time está confiante e unido. Como disse, entramos em campo sempre para vencer. Sobre os números, é claro que eu fico feliz. Mas é óbvio que essa confiança e a união da equipe refletem no meu desempenho individual, então fico ainda mais satisfeito. É a soma de tudo isso, do desempenho individual de todo mundo e um time forte que vai levar a gente a conquistar títulos - acrescentou.
FinaisAlém da final da Copa da Liga nesta sexta-feira, o Paris ainda fará um amistoso antes das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Atalanta, em Portugal, no dia 12 de agosto. O amistoso será no dia 5 de agosto, contra Sochaux, no estádio Parque dos Príncipes.

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