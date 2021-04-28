Confiante na temporada do Guarani, Índio exalta preparo do grupo e destaca dias preciosos sem jogos

Na última segunda-feira (26), o Guarani venceu o Santo André, por 1 a 0 e chegou aos 11 pontos conquistados. Com a vitória, o Bugre alcançou a segunda colocação do grupo D. Titular na partida, o volante Índio destacou a força e a qualidade do elenco do Guarani.- Nosso grupo é muito forte, de muita qualidade, e o principal é que todos têm o mesmo objetivo. Isso tem feito toda a diferença. Nos jogos, mesmo com as mudanças que são necessárias, nosso grupo vem mantendo o nível de desempenho. Creio que isso faz toda a diferença. Todos os jogadores trabalham em alto nível e isso eleva a qualidade da equipe. Isso só faz com que cresçamos - disse o volante do Bugre.