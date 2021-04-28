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Confiante na temporada do Guarani, Índio exalta preparo do grupo e destaca dias preciosos sem jogos

Volante titular do Bugre vem sendo peça fundamental durante a disputa do Paulistão...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 15:51

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 15:51
Crédito: Thomaz Marostegan/Guarani FC
Na última segunda-feira (26), o Guarani venceu o Santo André, por 1 a 0 e chegou aos 11 pontos conquistados. Com a vitória, o Bugre alcançou a segunda colocação do grupo D. Titular na partida, o volante Índio destacou a força e a qualidade do elenco do Guarani.- Nosso grupo é muito forte, de muita qualidade, e o principal é que todos têm o mesmo objetivo. Isso tem feito toda a diferença. Nos jogos, mesmo com as mudanças que são necessárias, nosso grupo vem mantendo o nível de desempenho. Creio que isso faz toda a diferença. Todos os jogadores trabalham em alto nível e isso eleva a qualidade da equipe. Isso só faz com que cresçamos - disse o volante do Bugre.
Assim como todas as equipes do Paulistão, o Guarani vem de uma grande sequência de jogos. Nessa semana, porém, será diferente. Após a partida contra o Santo André, o Bugre tem uma semana completa de treinos. Índio falou sobre a importância desse período de descanso e também de treino.- É muito importante esses dias sem jogos. Ainda mais depois de um jogo tão físico, como foi a partida contra o Santo André. Esses dias nos dará uma segurança para podermos descansar, trabalhar o que precisa ser trabalhado, para que no domingo, consigamos alcançar essa vitória que vai ser muito importante para gente no campeonato - concluiu.

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