Confiante na classificação do Everton para a Champions League, James admite: 'É difícil assistir pela TV'

Um dos jogadores mais importantes para o Everton na temporada, James Rodríguez acredita que a equipe inglesa pode se classificar para a próxima Liga dos Campeões. Para o colombiano, é muito difícil assistir à essa competição pela TV.
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- O que eu quero é que nos classifiquemos porque agora eu vejo na TV e não quero. É difícil assistir à Liga dos Campeões na TV. Mas acho que temos coisas pela frente no próximo ano. Há um projeto com pessoas sérias que querem vencer e também há jogadores muito talentosos. Nós podemos conseguir algo grande - disse o jogador.O colombiano também garantiu que sua ida ao Everton se deu muito por conta de Carlo Ancelotti, com quem já trabalhou outras duas vezes.
- Vim em um momento difícil para todos, mas Merseyside é um lugar tranquilo que vive o futebol com paixão. E não tenho conseguido viver isso, mas vejo que são muito apaixonados. Antes de vir falei com Mina, sim. Também vim pelo Carlo Ancelotti, que me conhece muito bem dentro e fora de campo. Esta é a terceira vez que trabalho com ele. É uma pessoa tranquila que sabe tirar o máximo de cada um. Por isso tem estado nas equipes que tem estado.