Confiante na classificação do Everton para a Champions League, James admite: 'É difícil assistir pela TV'

Crédito: Nick Potts / AFP

Um dos jogadores mais importantes para o Everton na temporada, James Rodríguez acredita que a equipe inglesa pode se classificar para a próxima Liga dos Campeões. Para o colombiano, é muito difícil assistir à essa competição pela TV.

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- O que eu quero é que nos classifiquemos porque agora eu vejo na TV e não quero. É difícil assistir à Liga dos Campeões na TV. Mas acho que temos coisas pela frente no próximo ano. Há um projeto com pessoas sérias que querem vencer e também há jogadores muito talentosos. Nós podemos conseguir algo grande - disse o jogador.O colombiano também garantiu que sua ida ao Everton se deu muito por conta de Carlo Ancelotti, com quem já trabalhou outras duas vezes.