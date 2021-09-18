Confiança vence Sampaio Corrêa e deixa a lanterna da Série B

Nesta sexta-feira (17), o Confiança foi superior por quase todo os 90 minutos e venceu o Sampaio Corrêa, pela Série B. Jhemerson marcou um gol em cada tempo e sacramentou a vitória sergipana.Com a vitória, o Azulino saiu da lanterna da competição e está em 19º, com 21 pontos, já o Sampaio estacionou em 7º com 35. Na próxima rodada, a equipe sergipana viaja para encarar o Vila Nova, em Goiás, na terça-feira (21), às 21h30. Por outro lado, a Bolívia Querida recebe no mesmo dia, mas às 19h (Todos em horário de Brasília), o Brusque. Confiança domina o duelo e abre o placar
Os donos da casa começaram a partida melhor, tendo mais posse de bola e também arriscando chutes de fora da área, como com Jhermerson, que mandou por cima. Assim, continuou com as ações ofensivas e teve boas jogadas com Willians Santana e Nadison. Aos 13', após cruzamento de João Paulo, Tiago Reis testou e Luiz Daniel operou um milagre.
Os visitantes tentavam ações ofensivas, principalmente com Diego Cardoso e Mascarenhas, mas sem sucesso. Enquanto isso, Ítalo recebeu na esquerda, tocou para Jhemerson na entrada da área, ele arriscou e mandou no cantinho para abrir o marcador. No final do primeiro tempo, Jean limpou a marcação, cruzou para Diego Cardoso que cabeceou para boa intervenção de Rafael Santos.
Na volta do intervalo, o Sampaio Corrêa teve a primeira boa oportunidade. Após cobrança de falta de Nadson, Betinho pegou a sobra, finalizou e Rafael Santos defendeu.
Mas, em seguida, Ítalo cruzou para Álvaro, que esticou as pernas, achou Jhemerson na pequena área. O camisa 10 só teve o trabalho de empurrar de cabeça para as redes e marcar seu segundo gol na partida. Na reta final, o Sampaio se lançou para o ataque. Jarro Pedroso acionou Léo Artur e o camisa 10 acertou belo chute, passando muito perto do gol sergipano.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CONFIANÇA 2 x 0 SAMPAIO CORRÊA Local: Arena Batistão, em Aracaju-SEData/horário: 17 de setembro de 2021, às 20h30 (horário de Brasília)Árbitro central: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)Assistente 1: Fabiano da Silva Ramires (ES)Assistente 2: Katiuscia M Berger MendonçaÁrbitro de vídeo: Thiago Duarte Peixoto (SP)Gols marcados: Jhemerson (32'/1T) (1-0) e (14'/2T) (2-0)Cartões amarelos: Álvaro, Tiago Reis, Adalberto (Confiança), Watson, Luis Gustavo, Betinho, Joécio, (Sampaio Corrêa)
CONFIANÇA: Rafael Santos; Jonathan Bocão (Rafael Vila 6'/2T), Nirley, Adalberto e João Paulo (Lucas Sampaio 25'/2T); Madison, Jhemerson (Vinícius Barba 24'/2T), Ítalo e Álvaro; Willians Santana (Neto Berola 25'/2T)e Tiago Reis (Lohan 14'/2T). Técnico: Luizinho Lopes.
SAMPAIO CORRÊA: Luiz Daniel; Watson (Luis Gustavo 32'/2T), Joécio, Éder Lima e Mascarenhas (Zé Mario 18'/2T); Ferreira, Betinho (Márcio Araújo 38'/2T) e Léo Artur; Jean Silva, Nadson (Jarro Pedroso 17'/2T) e Diego Casrdoso. Técnico: Felipe Surian.