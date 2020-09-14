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futebol

Confiança recebe o Avaí na Arena Batistão

Azulão e Leão medem forças em jogo atrasado da 3ª rodada da Série B...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 17:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 17:44
Crédito: Divulgação
Em jogo atrasado da 3ª rodada, Confiança e Avaí entram em campo nesta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), na Arena Batistão.Como chegam
No último jogo o Confiança acabou superado pelo Juventude. O Azulão chegou a liderar o placar, mas tomou uma virada que impediu a equipe de saltar na classificação da Série B.
Dentro de casa, o técnico Matheus Costa confia que o time pode reagir e espera uma atuação segura para se afastar do z-4.
Do outro lado está o Avaí. Dono de um dos elencos mais caros da competição, o time de Geninho não embala e preocupa o seu torcedor. Na rodada passada, o Leão foi superado pela Ponte Preta dentro de casa.
Após nove jogos disputados, o Avaí aparece na modesta 12ª colocação, com 9 pontos, três a mais que o Figueirense, primeiro time do Z4.
Prováveis:
Confiança: Rafael Santos; Thiago Ennes, Nirley, Matheus Mancini e Silva; Amaral, Jeferson e André Mortiz; Ari Moura, Reis e Bruno Paraíba.
Avaí: Lucas Frigeri; Arnaldo, Rafael Pereira, Victor Sallinas e Capa; Ralf, Jean Martim, Pedro Castro e Valdívia (Adryan); Kelvin e Daniel Amorim.

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