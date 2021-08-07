Confiança goleia Náutico fora de casa e respira fora do Z4

Crédito: Divulgação/Confiança

A Páscoa já passou, mas o Confiança deu um belo chocolate no Náutico na tarde deste sábado (7). A equipe sergipana goleou o líder da Série B, em Pernambuco - por 4 a 0 - e fugiu momentaneamente da zona de rebaixamento. Os gols foram marcados pelo atacante Willians Santana, pelo zagueiro Nirley e duas vezes pelo volante Rafael Vila.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

A goleada nos Aflitos levou o Confiança aos 13 pontos na competição - mesma pontuação de Vitória, Ponte Preta e Londrina, todos dentro do Z4 com um jogo a menos que o Dragão.

O atraso sofrido na própria casa impede o Náutico de se isolar na liderança da Série B e deixa o Timbu ainda com a primeira posição, mas empatado em 30 pontos com o Coritiba.

Primeiro tempo:

O jogo mal começou e o Confiança já saiu na frente. Logo aos quatro minutos, Marcelinho soltou uma bomba que explodiu no travessão do Náutico. No rebote, a bola ficou nos pés de Willians Santana, que apenas teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes dos donos da casa.

Doido para empatar, o Náutico foi ao ataque e sofreu para criar boas chances, tanto que a primeira saiu apenas aos 21 minutos. Em cobrança de escanteio, Paiva se antecipou a zaga do Confiança e cabeceou, mas a bola saiu por cima da meta dos visitantes.

Aos 23 minutos o Timbu chegou ao gol de empate, mas que não valeu. Paiva recebeu em velocidade e tocou para Jean Carlos empurrar para o gol, mas a arbitragem anulou por posição irregular na origem do lance do atacante do Náutico.

Seguindo na busca pelo empate, a equipe de Hélio dos Anjos chegou novamente aos 32 minutos. O volante Marciel recebeu a bola, carregou e da intermediária queimou para o gol e a bola passou raspando a trave esquerda de Michael.

De tanto apertar, o Náutico sofreu com o famoso "quem não faz, toma". Aos 48 minutos, o Confiança aproveitou um erro da defesa do Náutico com Jhemerson, que roubou a bola, avançou cara a cara com o goleiro Alex Alves e rolou para Rafael Vila ampliar o marcador para os visitantes.

Segundo tempo:

A segunda etapa começou da mesma maneira do início do jogo. Nos primeiros minutos - mais precisamente quando o cronômetro marcava dois minutos - o Confiança balançou as redes do Náutico novamente. Após muita briga dentro da área, Alex Alves operou um milagre em chute de Willians e a bola sobrou para o zagueiro Nirley, que chutou e deu ainda mais tranquilidade para os visitantes no jogo.

Aos 15 minutos a goleada ficou ainda mais clara. O volante Rafael Vila recebeu na entrada da área, soltou o pé e contou com a ajuda da trave esquerda para fazer o segundo dele e o quarto do Confiança no jogo.

Dono do jogo, o Confiança perdeu uma grande chance de fazer o quinto gol aos 17 minutos. Após ótimo lançamento, Ítalo invadiu a área e ficou cara a cara com Alex Alves, mas tirou demais e a bola passou raspando a trave do Náutico.

Sem chances de igualar o placar, o Náutico levou perigo em duas oportunidades com bola aérea. Aos 20 e 29 minutos, Paiva e Yago tiveram boas chances e pararam em boas intervenções de Michael.

Aos 34 minutos o Náutico chegou novamente. Em cobrança de falta da intermediária, Jean Carlos soltou uma bomba e obrigou o goleiro Michael a voar para fazer mais uma boa defesa.

Se o Náutico não balançou as redes do Confiança no jogo deste sábado muito se passa pelo goleiro Michael. Aos 41 minutos, Jean Carlos chutou novamente de longe e obrigou o arqueiro a cair no canto esquerdo para espalmar e depois tirar com o pé para evitar que o rebote chegasse em algum atacante do Timbu.

Enquanto no primeiro tempo os acréscimos reservaram um gol para os visitantes, na etapa complementar uma confusão entre jogadores e comissões técnicas causou duas expulsões - uma para cada lado. O zagueiro Carlão - do Náutico - e o atacante Neto Berola - do Confiança - foram para o chuveiro mais cedo.FICHA TÉCNICANÁUTICO X CONFIANÇA:

Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)Data e hora: 07/08/2021 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Wagner José da Silva (AL)​Cartões amarelos: Breno Lorran, Carlão (NAU); Nery Bareiro, Serginho, João Paulo, Marcelinho (CON)Cartões vermelhos: Carlão (NAU); Neto Berola (CON)

GOLS: Willians Santana (4'/1°T) (0-1), Rafael Vila (48'/1°T) (0-2), Nirley (2'/2°T) (0-3), Rafael Vila (15'/2°T) (0-4)

NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)

ESCALAÇÃO: Alex Alves; Thassio (Williams Bahia, aos 20/2ºT), Yago, Carlão e Breno Lorran (Rafinha, aos 0/2ºT); Matheus Trindade, Rhaldney (Djavan, aos 19/2ºT) e Marciel (Matheus Carvalo, aos 0/2ºT); Jean Carlos, Iago Dias (Giovanny, aos 19/2ºT) e Paiva.

CONFIANÇA (Técnico: Zé Carlos Leal)