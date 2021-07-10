futebol

Confiança e Vitória ficam no empate em jogo da 10ª rodada da Série B

Equipes nordestinas permaneceram na segunda parte da tabela e próximos do Z4...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 20:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 20:54
Confiança e Vitória ficaram no empate em 1 a 1 em jogo atrasado da 10ª rodada da Série B. A igualdade no placar deixou os dois clubes cada vez mais próximos do Z4 da competição nacional.
A primeira etapa do jogo foi de boa movimentação e chances criadas para os dois times - tanto que ambas equipes balançaram as redes adversárias nos primeiros 45 minutos.
O placar em Aracaju mudou pela primeira vez logo aos seis minutos da primeira etapa. Após cruzamento de Luciano Juba, a bola sobrou para Daniel Penha na segunda trave, que cabeceou no canto esquerdo e balançou as redes do Vitória.
O marcador no Batistão voltou ao empate aos 34 minutos e com bastante categoria. Bruno Oliveira encontrou Pablo Siles na entrada da área do Confiança, que ajeitou para a perna esquerda e soltou a bomba, sem chances de defesa para Ronaldo.
A primeira boa chance da etapa complementar saiu aos nove minutos e foi dos donos da casa. Autor do primeiro gol, Daniel Penha arriscou da intermediária e obrigou Ronaldo a fazer uma linda defesa.
O goleiro Ronaldo operou um milagre que impediu o segundo gol do Confiança os 20 minutos do segundo tempo. Caíque Sá recebeu na entrada da área e chutou à queima-roupa para grande defesa do arqueiro da equipe baiana.
Próximos jogos:
Recuperado e com o jogo da 10ª rodada no passado, Confiança e Vitória retornam aos gramados da Série B na próxima terça-feira (13).
O Dragão vai visitar o Avaí, no Estádio da Ressacada, às 19h (de Brasília). Em contrapartida, o Rubro-negro recebe o Sampaio Corrêa, no Barradão, às 21h30 (de Brasília).
Ficha técnica Confiança x Vitória:
Local: Estádio Batistão, Aracaju (SE)Data-Horário: 10/07/2021 - 19h (de Brasília)Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)Auxiliares: Leandro dos Santos Ruberdo (MS) e Marcos dos Santos Brito (MS)Cartões amarelos: Daniel Penha, Isaque, Marcelinho, Nery Bareiro (CON); Fernando Neto, Ygor Catatau (VIT)Cartão vermelho: Pablo Siles (VIT)Gols: Daniel Penha (6'/1ºT), Pablo Siles (34'/1ºT)
Confiança: Rafael Santos; Marcelinho, Nery Bareiro, Isaque e Luciano Juba; Gilberto, Renan Areias (Bruno Sena, aos 0/2ºT) e Daniel Penha; Ítalo (Gustavo Ramos, aos 0/2ºT), Hernane (Alex Henrique, aos 28/1ºT) e Neto Berola (Caíque Sá, aos 0/2ºT). Técnico: Rodrigo Santana.
Vitória: Ronaldo; Cedric, João Victor, Wallace Reis e Pedrinho; João Pedro, Pablo Siles, Fernando Neto (Gabriel Bispo, aos 33/2ºT) e Bruno Oliveira (Soares, aos 12/2ºT); David (Ygor Catatau, aos 12/2ºT - Guilherme Santos, aos 34/2ºT) e Dinei (Eron, aos 34/2ºT). Técnico: Ramon Menezes.

