futebol

Confiança e Paraná fecham a rodada de sexta-feira da Série B

Azulão e Tricolor da Vila Capanema se enfrentam a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Batistão...
LanceNet

06 ago 2020 às 21:47

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 21:47

Crédito: Divulgação
A noite de sexta-feira será agitada no Batistão. A partir das 21h30 (Horário de Brasília), Confiança e Paraná se enfrentam para fechar o dia de estreia da competição.Como chegam
Mesmo sem a torcida, o Confiança chega com um ligeiro favoritismo, já que a equipe fez uma excelente campanha na Copa do Nordeste, onde foi eliminado na semifinal. A ordem no Azulão é manter o embalo e sair de campo com os três pontos.
Do outro lado vem o Paraná, que teve um estadual repleto de altos e baixos. Pressionado, o técnico Allan Aal vai promover três estreias: Jean Victor, Wandson e Bruno Gomes.
Prováveis Escalações:
Confiança: Rafael; Thiago Ennes, Nirley, Matheus Mancini e Djalma Silva; Amaral, Jeferson e André Moritz; Ari Moura, Ítalo e Reis.
Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Fabrício, Thales e Jean Victor; Jhony Douglas (Kaio), Carlos Dias e Renan Bressan; Wandson, Bruno Gomes e Thiago Alves (Gustavo Mosquito).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

