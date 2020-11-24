Confiança e Cuiabá jogam em Aracaju pela reabilitação na Série B

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Em partida que acontecerá nessa terça-feira (24) às 19h15 no estádio Batistão, em Aracaju, Confiança e Cuiabá se enfrentam tendo o mesmo contexto recente na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro apesar de separados por seis posições na tabela.

O Dourado, tido como uma das grandes sensações no início da competição onde sustentou a liderança, enfrenta uma notória queda de rendimento. Com isso, da ponta da classificação, viu seu posto cair para a quinta colocação com os mesmos 37 pontos do Juventude, porém em desvantagem no saldo de gols.

No caso do Dragão, o momento também está longe de ser dos mais inspirados onde o time conseguiu reagir na competição e saiu da zona de rebaixamento para chegar a olhar na metade de cima. Hoje, em 11° com 29 unidades, a prioridade é voltar ao caminho dos bons resultados e consolidar cada vez mais a distância para o tão temido Z4.

Além dos muitos problemas referentes a nomes no departamento médico do clube (casos de Amaral, André Moritz, Luan Bueno, Vinicius Simon, Tiago Luís, Caíque Sá, Iago e Danilo Pires), o técnico Daniel Paulista não contará nessa rodada com Silva, expulso na derrota por 1 a 0 para o Avaí. Porém, há também notícias boas com as voltas de Madison e Rafael Vila.

No caso do Cuiabá, um dos elementos que explicam a queda de produção da equipe segue sendo a tônica na montagem da escalação: as inúmeras ausências.