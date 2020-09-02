Confiança derrota o Vitória e conquista seu primeiro triunfo na Série B

Crédito: Osmar Rios

Em jogo válido pela 7ª rodada do Brasileiro da Série B, no estádio Batistão, em Aracaju, o Confiança conquistou seu primeiro triunfo na Série B ao derrotar o Vitória por 1 a 0. Com o resultado positivo, o Dragão sai da zona de rebaixamento, sobe para 13ª colocação e chega aos 6 pontos. Com a derrota, o Vitória perde a primeira na competição, fica com 10 pontos e permanece em 10º lugar.Na próxima rodada, o Confiança visita o CSA, no estádio Rei Pelé. Já o Vitória recebe o Cuiabá, no Barradão. Ambas as partidas serão disputadas no dia 05 de setembro.

A partida

O jogo começou bastante movimentado. Na primeira descida ao ataque, o Vitória já criou uma chance de perigo. Após cobrança de escanteio, Eron desviou, Jean fez uma excelente defesa, mas deu rebote. A bola sobrou para Léo Ceará, mas ele não aproveitou.

A partida seguiu com as duas equipes mantendo um bom ritmo de jogo e buscando o gol. Das chances criadas, as perigosas foram construídas pelo ataque do Confiança em finalizações de André Moritz e Thiago Ennes, mas o goleiro Ronaldo e a falta de pontaria foram determinantes para a bola não entrar.

O estado do gramado era ruim e interferia consideravelmente para o bom andamento da partida. Já não bastasse esse problemão, as duas equipes resolveram diminuir o ritmo e o final do primeiro tempo acabou sendo sem emoção.

O segundo tempo começou mais animadinho. Os dois times voltaram apara o segundo tempo buscando o gol, mas sem construir jogadas que pudesse assustar à meta do adversário.

Lance de perigo só lá pela metade da etapa complementar. Bruno Paraíba recebeu o passe, invadiu a área e bateu, mas Ronaldo cresceu para cima do atacante e fez ótima defesa salvando o Vitória.

Os técnicos começaram a mexer no time. Mas a alteração que deu resultado foi a do Zé Carlos, treinador do Dragão. Leandro Kivel, que tinha entrado um minuto antes, aproveitou a bola na frente da área e acertou um lindo chute para marcar: 1 a 0 Confiança.

O Leão foi com tudo em busca do gol de empate e criou chances para marcar, mas o goleiro Jean Drosny evitou o gol de Léo Ceará e o chute de Carleto em cobrança de falta foi para fora.