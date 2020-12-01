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Confiança busca a terceira vitória seguida recebendo o Figueirense

Equipe de Aracaju conseguiu sequência que o reaproximou do alto pelotão enquanto o Figueira segue buscando a quebra de longo jejum...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 09:59

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 09:59

Crédito: Divulgação
Em boa fase na Série B do Campeonato Brasileiro, o Confiança tenta emendar o seu terceiro triunfo seguido recebendo nessa terça-feira (1) às 19h15 na Arena Batistão uma equipe que ocupa a parte baixa da tabela, o Figueirense.
As vitórias contra Cuiabá e Cruzeiro fizeram o Dragão novamente se permitir sonhar com a aproximação junto ao G4 de onde, hoje, está distante cinco pontos apesar da nona colocação com 35 unidades. Apesar do momento, o técnico Daniel Paulista preferiu pregar cautela pensando no próximo adversário dos sergipanos:
- Sabemos que o Figueirense não passa por um bom momento, mas é um time de muita camisa e que tem mostrado um bom desempenho desde a chegada do Jorginho. Temos que entrar focados para sair da partida com os três pontos que tanto queremos. Com um resultado positivo, podemos nos aproximar de nosso objetivo. É foco total, do início ao fim da partida.
A realidade vivida pelos catarinenses é frontalmente oposta na briga desesperada pelo rebaixamento onde vencer é algo que o plantel dirigido atualmente por Jorginho não tem a sensação há um bom tempo.
Com 21 pontos ganhos e em 18° lugar, perdendo no número de gols marcados para o 17° Náutico, o Alvinegro de Florianópolis ganhou pela última vez na Série B em 21 de outubro no 2 a 0 diante do CRB onde Elano ainda era o treinador.

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