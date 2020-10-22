Confiança atropela o Sampaio Corrêa e sobe na classificação da Série B

Crédito: (Reprodução/Premiere

Medindo forças na 17ª rodada do Brasileirão Série B, Sampaio Corrêa e Confiança entraram em campo na noite desta quarta-feira (21), no estádio Castelão, em São Luís.

Com o resultado, a equipe do Dragão chegou aos 25 pontos, pulando para 6ª colocação. Já o Tubarão, com o tropeço em casa, acabou caindo para a 12ª posição, mantendo seus 21pontos.O jogo

Iniciando a partida na pressão, a equipe do Sampaio Corrêa já assustou o Confiança logo nos primeiros minutos. Em duas chances seguidas, o Tubarão por pouco não marcou com Gustavo Ramos e, na sequência, com Caio Dantas mandando a bola no travessão do goleiro Rafael Santos.

Mas o Dragão não sentiu-se intimidado com as investidas do adversário. Sendo assim, a equipe conseguiu abrir o marcador com Vinícius Simon, quando o zagueiro subiu mais que sua marcação para fazer. 1 a 0.

Em desvantagem, a equipe de Léo Condé passou a correr atrás do prejuízo. No entanto, mesmo com uma nova chance criada por Caio Dantas, que chegou a cabecear com perigo, e logo em seguida acertando novamente a trave do rival em chute de Gustavo Ramos.

Mesmo criando, o Tricolor acabou sofrendo um duro golpe antes dos 30 minutos completados. Em uma nova chegada ao seu campo de ataque, Renan Gorne bem que tentou na primeira, porém foi só na segunda chance que conseguiu ampliar para o time sergipano, aproveitando o rebote após tentativa de Ítalo. 2 a 0.

Já na reta final da etapa, o Sampaio passou a dominar as ações no jogo. No entanto, apesar de toda a insistência, como a do zagueiro Daniel Felipe, que quase descontou no Castelão, o Confiança ainda quase chegou ao seu terceiro tento com Reis, praticamente nos acréscimos, quando o atacante acabou mandando a bola para longe do gol.

Já com a bola rolando para o segundo tempo, o Confiança logo aos 8 minutos, acabou perdendo o lateral Djalma Silva, que, por sua vez, acabou sendo expulso após falta em Luís Gustavo, recebendo outro cartão amarelo e, em seguida, o vermelho.

Mesmo com vantagem no placar, a Bolívia Querida ainda assim não conseguia descontar no placar. Apesar das chances criadas por Gustavo Ramos e companhia, além de algumas substituições por parte de Léo Condé, a equipe da casa via o tempo passar, isso tudo até meados dos 25 minutos de jogo.

Mas a equipe do Confiança não quis saber de dar espaços ao rival. Com isso, aos 28, Reis, após perder a chance no primeiro tempo, conseguiu deixar o dele após pênalti marcado pela arbitragem após a bola bater no braço de Luís Gustavo. 3 a 0.

Com o jogo praticamente resolvido, ambos os treinador ainda optaram por algumas modificações até meados dos 40 minutos. Na sequência, após as trocas, aos 41, Caio Dantas, pegando rebote após chute na trave de Jackson, descontou para a Bolívia Querida.