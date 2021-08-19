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Conference League: Roma vence na estreia de Mourinho, mas Tottenham perde com gol de ex-Flamengo; veja outros resultados

Nova competição de clubes da Uefa teve início nesta quinta-feira, com jogos de playoff antes da fase de grupos. Duelos de volta ocorrem na próxima semana...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 19:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 19:22
Crédito: Divulgação / Roma; Reprodução / SPORT TV
Novo torneio de clubes da Uefa, a Conference League começou nesta quinta-feira com a fase de playoff de qualificação. E na estreia oficial do técnico José Mourinho pela Roma, o clube da capital italiana venceu o Trabzonspor, da Turquia, fora de casa. Outro grande time a entrar em campo foi o Tottenham, que perdeu para o Paços de Ferreira.
OUTROS RESULTADOS DO DIAShakhter Karagandy (CAZ) 1 x 2 Maccabi Tel Aviv (ISR)Flora (EST) 4 x 2 Shamrock Rovers (IRL)KuPS (FIN) 0 x 4 Union Berlin (ALE)Qarabag (AZE) 1 x 0 Aberdeen (ESC)Raków (POL) 1 x 0 Gent (BEL)Hapoel Be’er Sheva (ISR) 0 x 0 Anorthosis (CHP)LASK Linz (AUT) 1 x 1 St. Johnstone (SCO)Neftçi Baku (AZE) 3 x 3 Maccabi Haifa (ISR)Viktoria Plzen (RTC) 2 x 0 CSKA Sofia (BUL)Riga FC (LET) 1 x 1 Lincoln Red Imps (GIB)Zalgiris Vilnius (LIT) 2 x 2 Bodo/Glimt (NOR)Basel (SUI) 3 x 1 Hammarby (SUE)Fola (LUX) 1 x 4 Kairat Almaty (CAZ)Anderlecht (BEL) 3 x 3 Vitesse (HOL)Feyenoord (HOL) 5 x 0 Elfsborg (SUE)Jablonec (RTC) 5 x 1 Zilina (SLO)PAOK (GRE) 1 x 1 Rijeka (CRO)Rennes (FRA) 2 x 0 Rosenborg (NOR)Sivasspor (TUR) 1 x 2 Copenhagen (DIN)Santa Clara (POR) 2 x 1 Partizan (SER)

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