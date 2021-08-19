Conference League: Roma vence na estreia de Mourinho, mas Tottenham perde com gol de ex-Flamengo; veja outros resultados

Novo torneio de clubes da Uefa, a Conference League começou nesta quinta-feira com a fase de playoff de qualificação. E na estreia oficial do técnico José Mourinho pela Roma, o clube da capital italiana venceu o Trabzonspor, da Turquia, fora de casa. Outro grande time a entrar em campo foi o Tottenham, que perdeu para o Paços de Ferreira.