Conference League: Com gol de brasileiro, Qarabag assusta, mas Olympique de Marseille vence

Pelas oitavas de final da Conference League, o Olympique de Marseille venceu o Qarabag, do Azerbaijão, por 3 a 1, com dois de Milik e um de Payet. O brasileiro Kady Malinowski descontou para os visitantes, que deram trabalho para a equipe de Sampaoli durante a partida.BOM COMEÇO DO QARABAGA equipe do Azerbaijão até criou algumas chances de gol no começo da partida. Aos 12 minutos, Filip Ozobic recebeu ótimo passe dentro da área e bateu para o gol, mas foi pontualmente travado pelo zagueiro.
SHOW DE MILIKO atacante polonês marcou dois gols para o Olympique, em três minutos. O primeiro, em rebote, após o zagueiro tirar em cima da linha. No segundo gol, aos 44 minutos, a zaga do Qarabag errou na saída de bola e Gueye acionou Milik em posição legal para marcar o segundo. No final, o Qarabag criou uma chance perigosa, obrigando o goleiro Mandanda a levar a melhor em um mano a mano, fazendo boa defesa.
DOMÍNIO DO QARABAG E GOL BRASILEIROO Qarabag ainda chegou a criar chances de perigo no segundo tempo. Aos 25 minutos, Wadji fez boa finalização de longe, obrigando Mandanda a fazer boa defesa. Durante a etapa complementar, o time azerbaijano trabalhou bem mais no campo de ataque, dominando até mesmo a equipe francesa. Aos 39 minutos, após boa tabela na área, o brasileiro Kady Malinowski recebeu cruzamento rasteiro na cara do gol e completou de primeira para diminuir.PARA ALIVIAR NO FINALNos acréscimos, o Marseille marcou o terceiro. Após boa tabela pela ponta, Guendouzi cruzou no segundo poste para Payet completar e dar números finais ao jogo.
JOGO DE VOLTA E SEQUÊNCIA DO MARSEILLEO jogo de volta acontecerá na próxima quinta, dia 24, às 14h45, em Baku, no Azerbaijão. O Marseille retorna a campo no domingo, pela Ligue 1, contra o Clermont, às 16h45.