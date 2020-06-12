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Concurso 'Manto da Massa' tem seu vencedor e Galo vai produzir a camisa escolhida em votação

Foram mais de 1500 participantes na votação para a escolha do modelo que será produzido pela Le Coq, fornecedora de material do alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 19:59

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 19:59

Crédito: O Manto da Massa teve mais de 50 mil votos e 1500 participantes, que escolheram um modelo de camisa feito por um torcedor-(Reprodução
O Atlético-MG divulgou na tarde desta sexta-feira, 12 de junho, o torcedor que venceu o concurso ‘Manto da Massa’, uma ação criada para os atleticanos, em que os torcedores iriam sugerir um modelo de camisa para ser produzido pela fornecedora do clube, a francesa Le Coq Sportif. Flávio Markiewicz, designer, foi o grande vencedor da disputa, que contou 50 mil votos dos torcedores e 1.500 projetos enviados ao clube, com 13 chegando à final. A camisa já está sendo vendida no site checkoutmantodamassa.com.br ao preço promocional de R$ 169,99 nas primeiras 92 horas, exclusivamente para sócios Galo na Veia. Após esse prazo, o valor será de R$ 225,99. Torcedores que não estão no programa de sócio-torcedor vai pagar R$ 269,99 e poderá adquirir a camisa somente a partir da próxima terça-feira, 16 de junho.E MAIS:Agora vai? Venda de Marrony do Vasco para o Atlético-MG se arrasta, mas está perto da confirmaçãoPartiu Atlético-MG! Marrony se despede dos companheiros na ColinaRoger Guedes posta mensagens de carinho para o Atlético-MG e deixa o torcedor animado com a sua voltaGalo segue atuante no mercado e mira novo alvo: o zagueiro Bueno, que atualmente joga no futebol japonêsPalmeiras facilitará ida de Róger Guedes ao Atlético-MG? L! explicaO site indica que terá modelos de todos os tamanhos, masculinas, femininas e peças infantis. As vendas serão limitadas a três peças por cadastro. O ‘Manto da Massa’ vai ser usado em algumas ocasiões, como um terceiro uniforme do Galo em 2020. E MAIS:Jorge Sampaoli quer usar pausa do futebol para deixar o Atlético-MG moldado ao seu estilo de jogoAtlético-MG, Vasco, Volta Redonda e mais um: mistérios e curiosidades de 10% dos direitos de MarronyMeia Matheusinho, do América-MG, faz novo exame e testa negativo para a presença da Covid-19Galo tem concorrência de dois clubes pelo zagueiro Junior AlonsoGalo terá auditoria externa para as contas da Arena MRVA nova camisa do #Galo. Da Massa para a Massa!
Garanta o seu Manto agora ➡ https://t.co/YPTLXpWeO9#MantoDaMassa @lecoqsportif pic.twitter.com/bKbtilp21S— Atlético ? (@Atletico) June 12, 2020 E MAIS:

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