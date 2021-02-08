Concorrentes pela Libertadores 'tropeçam' e Corinthians pode ampliar vantagem na tabela

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A disputa por uma vaga na Copa Libertadores continua intensa no Brasileirão-2020, mas o Corinthians ganhou motivos para acreditar que pode abrir uma vantagem nessa briga. Isso porque, três adversários diretos acabaram empatando na 35ª rodada e podem ficar um pouco para trás na tabela. Assim, o Timão pode ampliar sua distância de um para três pontos nesta quarta-feira.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Primeiro foi o empate entre Atlético-GO e Santos, que terminou um 1 a 1, ambos estão na disputa pela classificação para o torneio continental e conquistaram apenas um ponto. Os goianos, que estavam com 45 pontos, pularam para 46, dois a menos do que o Timão, mas com dois jogos a mais. Já o Peixe foi para de 46 pontos para 47, com um jogo a mais do que o rival.

Vale lembrar que Santos e Corinthians têm um clássico atrasado para cumprir no próximo dia 17, válido pela 33ª rodada, às 19h, na Vila Belmiro. A partida deve ser decisiva para o futuro dos dois paulistas no campeonato. A distância atual entre eles é apenas um ponto e pode subir para quatro, caso o Timão vença o Athletico-PR nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, às 21h30.

No outro confronto, foi a vez do Red Bull Bragantino empatar em casa com o Flamengo, também em 1 a 1. A equipe de Bragança conquistou um ponto e subiu para 48 na tabela do Brasileirão, igualando o Corinthians, porém com dois jogos a mais. Se vencer o Furacão, o Alvinegro pode abrir três e até seis, caso vença também a partida adiada com o Santos, na próxima semana.

O próprio Athletico-PR e o Ceará, são as outras equipes na briga pela vaga na Libertadores. O Furacão, como se sabe, terá um duelo direto com o Corinthians, já o Ceará visitará o São Paulo, no Morumbi, também nesta quarta-feira. Apenas a equipe paranaense, no entanto, pode ultrapassar o Timão, se vencer o confronto direto, logicamente. Já os cearenses apenas empatariam.