Concórdia é superior e bate Figueirense no Catarinense

Neste sábado (29), o Concórdia conseguiu uma importante para a sequência do Campeonato Catarinense. Em casa, a equipe bateu o Figueirense por 1 a 0, com gol marcado por Arez e segue entre os primeiros colocados.
Com a vitória, a equipe chega aos sete pontos em três partidas e assume a liderança provisória. Na próxima quarta-feira (2), às 16h (horário de Brasília), volta para campo e encara o Barra, fora de casa. No dia seguinte, às 21h30, o Figueirense tenta a recuperação na competição e recebe o Camboriú.CONCÓRDIA MELHOR E ABRE O PLACAR!Logo na primeira etapa, Logo no início da primeira etapa, o Concórdia chegou ao ataque com Rafa Marcos, que bateu de primeira e obrigou Rodolfo Castro a fazer bela defesa. Logo em seguida, os mandantes tiveram três oportunidades de marcar, com Thiaguinho, Lucas Batatinha e Felipe Manoel, mas sem perigo.
As primeiras chances do Figueirense apareceram em chutes de fora da área de Kauê, duas vezes, mas faltou capricho. Felipe Manoel retornou ao ataque do Concórdia e obrigou Rodolfo a espalmar para escanteio.
Aos 43', o Galo do Oeste pressionou a saída de bola do Figueira, Arez roubou e mandou um belo chute para o fundo das redes, abrindo o placar.
PRESSÃO VISITANTE!O duelo voltou do intervalo mais morno, sem grandes oportunidades, mas com o Concórdia ficando mais com a bola e tentando armar jogadas.
Na reta final, o Figueirense foi para o ataque buscando o empate. Aos 32', Luizinho recebeu na direita, bateu na saída do goleiro e acertou o travessão. Em seguida, Uesley arriscou chute e Rafael defendeu.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CONCÓRDIA X FIGUEIRENSE
Local: Estádio Domingos Lima, Concórdia-SCData/horário: 29/01/2022 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Luiz Augusto Silveira TisneAssistentes: Alexandre de Medeiros Lodetti e Clair DapperCartões amarelos: Uesley Gaúcho, Zé Mario, Maurício, Luis Fernando (Figueirense), Lucas Batatinha, Ruy (Concórdia)Cartões vermelhos: GOLS: Arez (43'/1T) (1-0)
CONCÓRDIA (Técnico: Harrisson Feltrin)Rafael Pitanga; Oliveira, Willian Alves, Perema e Bruno Santos (Luan 43'/2T); Felipe Manoel (Bryan 43'/2T), Arez, Rafa Marcos (Matheus Alves 39'/2T), Ruy (Enzo 39'/2T) e Carlos Renato (Marcelinho 10'/2T); Lucas Batatinha.
FIGUEIRENSE (Técnico: Júnior Rocha)Rodolfo Castro; Muriel, Luis Fernando, Maurício e Zé Mário; Clayton (Uesley Gaúcho 13'/2T), Oberdan e Kauê (Rickelmy 12'/2T); Andrew (Paolo 38'/2T), Thiaguinho (Luizinho 35'/2T) e Índio (Luis Gustavo 13'/2T).