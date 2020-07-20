Concentração, testes e ajustes: São Paulo inicia semana da reestreia

Crédito: Divulgação/São Paulo

O futebol paulista voltará a acontecer nesta semana, com jogos na quarta-feira. No entanto, o torcedor do São Paulo foca suas atenções para a quinta, quando o Tricolor enfrentará o Red Bull Bragantino, às 20h30, no estádio do Morumbi. O principal objetivo da equipe comandada por Fernando Diniz é dar continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado antes da paralisação causada por conta da pandemia do coronavírus.

E os procedimentos para o retorno terão início já nesta segunda-feira, quando os jogadores devem ser submetidos a novos exames de Covid-19, já dentro do protocolo da Federação Paulista de Futebol. Isso porque o clube precisa mandar a lista das pessoas que irão ao estádio 48 horas antes do duelo. Assim, todos aqueles que tiverem testado negativo, estarão aptos para jogar no Morumbi.

Na véspera da reestreia, a delegação do Tricolor, já testada e liberada, seguirá para o CT de Cotia, local em que o clube ficará concentrado para o restante do Paulistão, seguindo o protocolo da FPF. Os jogadores partirão de lá para o Morumbi e, logo depois da partida, retornarão ao centro de formação para manter o confinamento até o duelo com o Guarani, no próximo domingo.O São Paulo é, atualmente, o líder do Grupo C no estadual, com 18 pontos conquistados, após cinco vitórias (Água Santa, Ferroviária, Oeste, Ponte Preta e Santos), três empates (Palmeiras, Novorizontino e Corinthians) e duas derrotas (Santo André e Botafogo-SP). O último jogo do time foi em 14 de março, em casa, no triunfo por 2 a 1 em cima do Peixe, com dois gols de Pablo, de virada. A intenção, portanto, é manter esse ritmo, como afirmou Daniel Alves:

- A nossa preparação é sempre uma continuidade do que a gente já vinha fazendo, a dinâmica é a mesma, a intensidade e a quantidade do trabalho continuam sendo as mesmas, continua duro – afirmou o camisa 10 tricolor para a SPFCTV, antes de complementar:- Eu costumo dizer que a gente tem que pagar o preço para conseguir as coisas, conseguir aspirar às coisas grandes, e é aqui no dia a dia que a gente consegue isso, derramando o suor, deixando o nosso melhor aqui dentro, porque acredito que os jogos são consequências da intensidade que você aplica nos treinamentos. Então a dinâmica está sendo espetacular e a gente espera levar essa disposição e essa vontade de jogar para o próximo jogo.