Comprometimento e torcida jogam a favor da permanência de Arboleda no São Paulo

Nos últimos dias, Arboleda vem sendo personagem importante do São Paulo, tanto pelas suas boas atuações dentro de campo, quanto pela negociação pela renovação de seu contrato, que termina em junho do ano que vem. O camisa cinco foi elogiado pela torcida pelo seu comprometimento. Convocado pela seleção equatoriana, que disputa as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, Arboleda voltou ao Brasil na quarta-feira a tarde e pediu para jogar o clássico contra o Palmeiras, no mesmo dia.