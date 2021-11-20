Comprometimento e torcida jogam a favor da permanência de Arboleda no São Paulo

Nos últimos dias, Arboleda vem sendo personagem importante do São Paulo, tanto pelas suas boas atuações dentro de campo, quanto pela negociação pela renovação de seu contrato, que termina em junho do ano que vem. O camisa cinco foi elogiado pela torcida pelo seu comprometimento. Convocado pela seleção equatoriana, que disputa as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, Arboleda voltou ao Brasil na quarta-feira a tarde e pediu para jogar o clássico contra o Palmeiras, no mesmo dia.
- É um jogador essencial, é importante sim que ele fique para o ano que vem. A diretoria está tentando da melhor maneira. Acho que o contrato vence no meio do ano. E a diretoria, dentro da melhor maneira possível, financeiramente, está tentando fazer o máximo para que ele fique com a gente. A gente é muito favorável à permanência dele – disse Rogério Ceni, após o Choque-Rei.