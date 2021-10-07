Compra do Newcastle por fundo de investimentos da Arábia Saudita é aprovada em R$ 2,2 bilhões

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Após 18 meses desde a primeira tentativa do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), administrado por Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, a compra do Newcastle foi finalmente aprovada pela Premier League em um valor que gira em torno de em torno de 300 milhões de libras (R$ 2,2 bilhões).Veja a tabela do Inglês

A Premier League aprovou a compra do Newcastle United pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) após um acordo da emissora 'beIN Sports' com os sauditas. Uma acusação de pirataria por parte da liga e do governo inglês a Arábia Saudita nas transmissões do campeonato travaram as negociações.

- Todas as aprovações necessárias foram obtidas da Premier League e a aquisição foi concluída em 7 de outubro de 2021. O Grupo de Investimento é formado por investidores pacientes de longo prazo que têm toda a confiança no sucesso futuro do clube. O anúncio de hoje é a conclusão de um processo completo e detalhado que permitiu ao Grupo de Investimento chegar a um acordo que beneficia todas as partes interessadas e deixará o Newcastle United bem posicionado para buscar uma estratégia clara e de longo prazo - publicou o clube.

Mike Ashley, antigo dono do Newcastle, comprou o clube em 2007, e tinha uma gestão que era alvo de muitas críticas dos torcedores. A torcida já estava clamando pela venda do clube há 18 meses, quando os rumores da venda começaram a ser veiculados.

A nova gestão do Newcastle, porém, já é alvo de críticas de outros grupos da sociedade. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, chefiado pelo governo saudita, carrega o 'peso' do príncipe Mohammed bin Salman, altamente criticado por violar os direitos humanos em seu país.