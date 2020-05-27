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Comportamento de Götze na internet influenciou na decisão do Borussia em não renovar seu contrato

Jornal alemão "Bild", da Alemanha" revelou que não foi só o rendimento em campo do jogador que pesou contra a decisão de não estender o vínculo...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 21:30

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 21:30

Crédito: Reprodução
Após o Borussia Dortmund anunciar que não renovará o contrato do meia Mario Götze, o jornal "Bild", da Alemanha", revelou que não foi só o rendimento em campo do jogador que pesou contra a decisão de não estender o vínculo. Atitudes do autor do gol do título mundial alemão em 2014 na internet também foram determinantes, segundo a publicação.
O portal afirma que um vídeo gravado pela esposa do jogador, Ann-Kathrin, e postado nas redes sociais, onde Götze aparece usando um vestido com estampa de leopardo, foi o que motivou a diretoria aurinegra a não permanecer com o atleta.
O jornal ainda diz que o foco de Götze, segundo os diretores alemães, seria mais com a imagem nas mídias sociais do que com a carreira. O jogador possui mais de 8 milhões de seguidores no Instagram.
O futuro de Götze pode ser na Itália. O Milan tem interesse no meia, que pode assinar sem custos com os Rossoneros. Coincidência ou não, o trabalho da esposa pode influenciar na decisão. Segundo a "Gazzetta dello Sport", o alemão pode se mudar para Milão por conta do trabalho de modelo de Ann-Kathrin, já que a cidade é o berço da moda.E MAIS:Werder Bremen e Borussia Mönchengladbach empatam sem gols na BundesligaMãe de Neymar contraria desejo de parentes e reata namoro com modelo de 22 anos, diz siteWolfsburg goleia o Bayer Leverkusen fora de casa pela BundesligaGabriel Jesus se torna sócio de Ronaldo na R9 Gestão Patrimonial & FinanceiraPoulsen tem lesão confirmada e vira preocupação para o RB Leipzig E MAIS:

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