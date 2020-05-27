Comportamento de Götze na internet influenciou na decisão do Borussia em não renovar seu contrato

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Após o Borussia Dortmund anunciar que não renovará o contrato do meia Mario Götze, o jornal "Bild", da Alemanha", revelou que não foi só o rendimento em campo do jogador que pesou contra a decisão de não estender o vínculo. Atitudes do autor do gol do título mundial alemão em 2014 na internet também foram determinantes, segundo a publicação.

O portal afirma que um vídeo gravado pela esposa do jogador, Ann-Kathrin, e postado nas redes sociais, onde Götze aparece usando um vestido com estampa de leopardo, foi o que motivou a diretoria aurinegra a não permanecer com o atleta.

O jornal ainda diz que o foco de Götze, segundo os diretores alemães, seria mais com a imagem nas mídias sociais do que com a carreira. O jogador possui mais de 8 milhões de seguidores no Instagram.