Completando três anos de Grêmio, Paulo Miranda e Thaciano avaliam trajetória

Dois nomes que participam há bastante tempo da gestão Renato Portaluppi no Grêmio celebram uma data especial nesse dia 8 de janeiro: o zagueiro Paulo Miranda e o meio-campista Thaciano. Isso porque, há três anos atrás, os dois eram apresentados simultaneamente após suas passagens no Red Bull Salzburg e Boa Esporte, respectivamente. >CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROPara o defensor de 32 anos de idade, a questão do acolhimento que encontrou no clube gaúcho fez toda a diferença para a sua permanência até então e ele espera conseguir retribuir com mais atuações e conquistas na sequência de sua passagem pelo tricolor que acumula 68 compromissos e quatro tentos:

- Sou muito grato pela oportunidade que o Grêmio me deu. Sempre busco responder no dia a dia, me doando, trabalhando e dando meu máximo por essa camisa. Espero passar muitos anos aqui e conquistando títulos. Desde minha chegada a torcida me acolheu muito bem e só tenho a agradecer a eles, ao grupo de jogadores e comissão técnica por tudo que vivi e vivo aqui em Porto Alegre.

Por sua vez, além de também pontuar a forma como sempre foi tratado pelos companheiros de clube e o torcedor gremista, Thaciano mencionou que jamais deixará de se dedicar ao máximo pela camisa que já defendeu em 95 oportunidades e marcou dez gols.