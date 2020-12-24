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Competitividade da equipe foi ponto frisado em coletiva de Renato Portaluppi

Treinador disse que seus comandados compreenderam com precisão o que duelo diante do São Paulo exigia no quesito tático, físico e até mesmo psicológico...
LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 01:32

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 01:32

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O tom da entrevista coletiva de Renato Portaluppi após a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil foi de reconhecimento aos esforços de seus comandados. Principalmente, quando tratou de suas solicitações na questão tática e de empenho para marcar o adversário.
Para ele, os jogadores tiveram plena compreensão de qual era a movimentação e até mesmo o espírito que ele gostaria de ver na equipe. Algo, aliás, que acabou premiado com a vitória em vantagem para o confronto decisivo no Morumbi na próxima quarta-feira (30) que também foi valorizada: +CONFIRA A TABELA DA COPA DO BRASIL- Sabíamos que seria difícil, como foi. Diniz faz um excelente trabalho. O São Paulo é líder e não à toa. Mas precisávamos competir. A mentalidade foi outra. O grupo se comportou bem. O que pedi na parte tática foi efetuado. Qualquer vantagem, não importa o tamanho, é bem-vinda.
A escalação de Thaciano, até então pouco esperada dentre as "prévias" disponíveis, também foi elemento que recebeu uma atenção especial do técnico gremista:
- Uma estratégia minha. Estudamos bem o São Paulo, que joga com quatro, cinco no meio de campo. Sou pago para pensar. A estratégia foi colocar o Thaciano ali. Ele nos ajuda bastante. O São Paulo não teve superioridade. Nos ajudou bastante, combateu. Ninguém conhece melhor os jogadores que o treinador. Foi a estratégia que deu certo.

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