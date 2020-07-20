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'Competimos contra dois monstros', desabafa Diego Simeone

Treinador do Atlético de Madrid relatou a dificuldade de
conquistar o título espanhol contra Real Madrid e Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 14:04

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 14:04

Crédito: AFP
Depois de encerrada a La Liga, Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, relatou a dificuldade de competir com Real Madrid e Barcelona pelo título. Para o comandante, ele enfrenta "dois monstros".
- Ano após ano a responsabilidade vai crescendo. A exigência também cresce. A crítica tem de ser a consequência do que a equipa pode dar. Às vezes as criticas não coincidem com a realidade. Competimos contra boas equipas e dois monstros. Neste período vencemos sete jogos, empatamos quatro e o Real Madrid ganhou 10 e empatou um - disse.
O Atlético de Madrid terminou em 3º na La Liga, atrás apenas de Barcelona e Real Madrid. O clube treinado por Simeone disputará a Liga dos Campeões da próxima temporada.

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