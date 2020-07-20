'Competimos contra dois monstros', desabafa Diego Simeone

Depois de encerrada a La Liga, Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, relatou a dificuldade de competir com Real Madrid e Barcelona pelo título. Para o comandante, ele enfrenta "dois monstros".

- Ano após ano a responsabilidade vai crescendo. A exigência também cresce. A crítica tem de ser a consequência do que a equipa pode dar. Às vezes as criticas não coincidem com a realidade. Competimos contra boas equipas e dois monstros. Neste período vencemos sete jogos, empatamos quatro e o Real Madrid ganhou 10 e empatou um - disse.