Comparado a Kaká na base, meia ex-São Paulo fala sobre fase em Portugal

Crédito: Divulgação / Mafra

Há dez anos em Portugal, o meia-atacante Everton Kaká, que defende o Mafra, da segunda divisão nacional, tem se destacado no Velho Continente. Titular da equipe lisboeta, o camisa 10 tem sido elogiado pela imprensa local, e chegou a ser destaque em jornais de grande circulação, como o "A Bola".

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- Procuro me aplicar ao máximo nos treinos para estar sempre bem preparado para os jogos, pois o futebol está em constante evolução e só com a qualidade muitas vezes não é o bastante. E é isto que tem me ajudado a fazer novamente uma boa temporada em Portugal. Estou feliz por isso - disse Everton, antes de completar:

- É uma honra defender novamente o Mafra, um clube que já fui feliz no passado. Continuarei a representá-lo com orgulho e buscar a vitória em todos os jogos para alcançar os objetivos do clube, que se encontra em bom destaque no país - declarou o jogador.

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Antes de desembarcar em Portugal, no ano de 2011, o meia-atacante passou por importantes clubes brasileiros, como Botafogo e São Paulo, onde iniciou nas categorias de base. No clube paulista, Kaká passou por Sub-13, Sub-15 e Sub-17.

- Ao chegar em Portugal há uns bons anos não tive grandes problemas de adaptação, pois a língua é a mesma e o povo português é bastante receptivo. Em relação ao futebol, isto sim, encontrei uma grande diferença de trabalho, de rotinas e de preparação, na forma como encaram os treinos e jogos. Mas soube muito bem me adaptar a isto, pois sempre tive grande facilidade em entender esquemas táticos e perceber o que se pede dos treinadores em geral.