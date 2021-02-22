Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Comparado a Kaká na base, meia ex-São Paulo fala sobre fase em Portugal

Everton Kaká é um dos principais nomes do Mafra na segunda divisão portuguesa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2021 às 17:20

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 17:20

Crédito: Divulgação / Mafra
Há dez anos em Portugal, o meia-atacante Everton Kaká, que defende o Mafra, da segunda divisão nacional, tem se destacado no Velho Continente. Titular da equipe lisboeta, o camisa 10 tem sido elogiado pela imprensa local, e chegou a ser destaque em jornais de grande circulação, como o "A Bola".
+ Veja a tabela do Campeonato Português
- Procuro me aplicar ao máximo nos treinos para estar sempre bem preparado para os jogos, pois o futebol está em constante evolução e só com a qualidade muitas vezes não é o bastante. E é isto que tem me ajudado a fazer novamente uma boa temporada em Portugal. Estou feliz por isso - disse Everton, antes de completar:
- É uma honra defender novamente o Mafra, um clube que já fui feliz no passado. Continuarei a representá-lo com orgulho e buscar a vitória em todos os jogos para alcançar os objetivos do clube, que se encontra em bom destaque no país - declarou o jogador.
+ Sunderland com novo dono: saiba quem são os bilionários donos de clubes na Europa
Antes de desembarcar em Portugal, no ano de 2011, o meia-atacante passou por importantes clubes brasileiros, como Botafogo e São Paulo, onde iniciou nas categorias de base. No clube paulista, Kaká passou por Sub-13, Sub-15 e Sub-17.
- Ao chegar em Portugal há uns bons anos não tive grandes problemas de adaptação, pois a língua é a mesma e o povo português é bastante receptivo. Em relação ao futebol, isto sim, encontrei uma grande diferença de trabalho, de rotinas e de preparação, na forma como encaram os treinos e jogos. Mas soube muito bem me adaptar a isto, pois sempre tive grande facilidade em entender esquemas táticos e perceber o que se pede dos treinadores em geral.
- Fui feliz em todos os clubes que passei e tenho um carinho especial por cada um e por tudo que já foi conquistado. Continuarei em busca de muito mais - concluiu o atleta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção
Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados