Como será o elenco do Atlético-MG Bicampeão Brasileiro em 2022? Confira as movimentações o Galo

O time do ano no Brasil foi o Atlético-MG bicampeão Brasileiro e prestes a conseguir seu seu título da Copa do Brasil. Mas, com o ano de 2022 chegando, o Galo já terá de avaliar como vai ser a formação do seu elenco. O diretor de futebol Rodrigo Caetano afirmou que todos do atual elenco tem contrato pelo menos até 2022. Mas, com a valorização do time, algumas peças podem sair e haverá a necessidade de reposição. Confira como anda o Vai e Vem do Galo. CONTRATAÇÕES DO ATLÉTICO-MG Por enquanto, o único nome confirmado é do atacante Ademir, que veio do América-MG. Ele assinou pré-contrato no meio do ano para atuar no alvinegro. JOGADORES NA MIRA Marlos, ex-Shakhtar Donestk da Ucrânia está no radar alvinegro, junto com mais três clubes brasileiros. Outro nome é do jovem meia Gustavo, de 19 anos, destaque do Sport-PE. O Galo terá de desembolsar 2 milhões de euros para contar com o jogador. QUEM PODE SAIR O nome que mais preocupa o torcedor neste momento é de Diego Costa. Ele não confirmou a sua permanência para 2022. Primeiro, Diego falou que o futuro está aberto. Depois, em uma live, afirmou que estava tranquilo quanto ao futuro dele no time mineiro. Outra peça de destaque que pode deixar o Galo é o meia Hyoran, de 28 anos,. Ele interessa ao Coritiba, mas o negócio pode emperrar pelo alto salário do jogador para os padrões do Coxa. O equatoriano Alan Franco, destaque em 2020, e pouco usado em 2021, foi indicado pelo técnico Miguel Ángel Ramírez para ser reforço do Charlotte FC, da MLS. QUEM SAIU Nenhuma confirmação por enquanto. VOLTAM DE EMPRÉSTIMO O alvinegro terá a volta de alguns jogadores que devem ganhar chances com Cuca. São os casos do meia Guilherme Castilho, de 22 anos, que fez bom Brasileiro pelo Juventude. O zagueiro Vitor Mendes, de 22 anos, também volta de empréstimo do Juventude e deve ser observado pela comissão técnica alvinegra. TIME-BASE DE 2022 Everson, Mariano, Junior Alonso, Nathan Silva e Guilherme Arana; Jair, Allan, Zaracho e Nacho; Hulk e Keno. DESAFIOS PARA 2022 Após um ano beirando a perfeição, o Galo terá de ficar atento para seguir disputando títulos e ainda buscar o que escapou em 2021, como a Libertadores, quando deixou a competição invicto, perdendo a vaga para o Palmeiras pelo gol qualificado, sofrido em casa no empate do jogo de volta, nas semifinais. OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226/01 - Villa Nova x Atlético-MG - Campeonato Mineiro30/01 - Atlético-MG x Tombense - Campeonato Mineiro03/02 - Uberlândia x Atlético-MG - Campeonato Mineiro06/02 - Atlético-MG x Patrocinense - Campeonato Mineiro10/02 - URT x Atlético-MG - Campeonato Mineiro