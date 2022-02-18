Como presença de Lucescu pode ser 'trunfo' para o Dínamo de Kiev-UCR avançar por Igor Gomes, do São Paulo

Nesta semana, surgiu a informação de que o meia Igor Gomes, do São Paulo, recebeu uma sondagem do Dínamo de Kiev-UCR. O treinador da equipe, o romeno Mircea Lucescu, do clube ucraniano, é conhecido por aproveitar vários jogadores brasileiros, o que pode fazer com que a negociação avance. + Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022

Lucescu nunca escondeu sua paixão pelo estilo de jogo dos jogadores brasileiros. Em diversas entrevistas, sempre ressaltou os atletas tupiniquins. Ao longo de sua carreira, foram mais de 30 jogadores brasileiros sob seu comando, desde Elano, já aposentado, passando por Luiz Adriano, Taison, Fred e Bernard, só para citar alguns. No Shaktar Donetsk, foram mais de 15 atletas do Brasil.

Ele ressaltou esse 'amor' pelos brasileiros em uma entrevista realizada em 2018, ano da última Copa do Mundo.

- Ainda me sinto parte dessa turma de brasileiros. Eu amo eles. Pretendo assisti-los em São Petersburgo, no jogo entre Brasil e Costa Rica. Não foi fácil trabalhar com os brasileiros quando eram mais jovens, mas creio que fizemos um bom trabalho com vários deles, como Fred e Taison. O Brasil deveria nos dar um prêmio (ao Shakhtar) - disse Lucescu, na época, em entrevista coletiva.No entanto, nem tudo são flores para os brasileiros sob seu comando. Lucescu já criticou os atletas tupiniquins pelo comportamento fora do campo.

- É muito difícil trabalhar com eles. Eu gosto muito deles e aprecio demais o futebol brasileiro, mas o seu profissionalismo deixa a desejar. Quando se assina um contrato, eles precisam entender que esse contrato deve ser respeitado. O Shakhtar subiu para um nível que não pode ter jogadores pouco profissionais - declarou, em 2014.Mas o interesse pode se concretizar? Segundo apurado pelo LANCE!, o Dínamo de Kiev só realizou uma sondagem, não enviando uma proposta oficial para o São Paulo vender Igor Gomes. Vale destacar que a janela ucraniana está aberta e só fecha no dia dois de março.