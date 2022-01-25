Como o Grêmio deve entrar em campo para a partida diante do Caxias no Gauchão

O início oficial da temporada 2022 para o Grêmio está cada vez mais próximo, já que está previsto para acontecer na próxima quarta-feira (26), diante do Caxias, às 19h (de Brasília), na Arena, pelo Campeonato Gaúcho. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTodavia, apesar do desejo do clube em preparar a equipe principal visando o grande objetivo do ano, que é o retorno à elite, a comissão técnica gremista já definiu que as duas primeiras rodadas do estadual serão disputadas pelo Time de Transição.

A ideia é que, diante do calendário apertado, os atletas do time profissional tenham um período maior de preparação física. Assim, a previsão de momento é que o primeiro confronto com todas as peças disponíveis seja frente ao São José, válido pela terceira rodada do Gauchão, no dia 2 de fevereiro, também na Arena.

Com isso, mesmo diante do fato de que o lateral-direito Orejuela tenha visto o novo contrato figurar no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, a sua reestreia no clube de Porto Alegre deve ocorrer mais adiante.

Desta forma, a provável escalação do Grêmio para o embate diante da equipe caxiense tem Felipe Scheibig; Felipe, Ericson, Heitor e Guilherme Guedes; Jhonata Varela, Bitello, Vini Paulista, Pedro Lucas e Rildo; Elias Manoel.