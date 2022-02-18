Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Como o Ceará chega para buscar a terceira vitória na temporada

Próximo compromisso do Alvinegro de Porangabussu será diante do Atlético de Alagoinhas, no sábado (19), pela Copa do Nordeste ...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 15:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 15:39
Passada a frustração do empate sem gols diante do Sport na última rodada da Copa do Nordeste onde a equipe criou oportunidades suficientes para ter mlhor resultado, o Ceará volta a campo pelo torneio regional no próximo sábado (18), visitando o Atlético de Alagoinhas no Estádio Carneirão.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramVisando o compromisso agendado para às 16h (de Brasília), o técnico Tiago Nunes deve fazer modificações no time titular unicamente para preservação de desgaste excessivo, já que não tem problemas recentes de contusão e/ou acúmulo de cartões.
Com isso, na comparação com o 11 inicial que jogou diante do Sport, os nomes cotados para serem poupados são o zagueiro Luiz Otávio, o meio-campista Fernando Sobral e o atacante Lima.
As alterações em questão fazem com que a escalação inicial provável do Alvinegro de Porangabussu em busca de sua terceira vitória na temporada 2022 tenha João Ricardo; Michel Macedo, Gabriel Lacerda, Messias e Victor Luis; Richardson, Richard Coelho e Vina; Erick, Mendoza e Zé Roberto.
Crédito: StephenEliert/CearáSC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados