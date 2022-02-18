Como o Ceará chega para buscar a terceira vitória na temporada

Passada a frustração do empate sem gols diante do Sport na última rodada da Copa do Nordeste onde a equipe criou oportunidades suficientes para ter mlhor resultado, o Ceará volta a campo pelo torneio regional no próximo sábado (18), visitando o Atlético de Alagoinhas no Estádio Carneirão.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramVisando o compromisso agendado para às 16h (de Brasília), o técnico Tiago Nunes deve fazer modificações no time titular unicamente para preservação de desgaste excessivo, já que não tem problemas recentes de contusão e/ou acúmulo de cartões.
Com isso, na comparação com o 11 inicial que jogou diante do Sport, os nomes cotados para serem poupados são o zagueiro Luiz Otávio, o meio-campista Fernando Sobral e o atacante Lima.
As alterações em questão fazem com que a escalação inicial provável do Alvinegro de Porangabussu em busca de sua terceira vitória na temporada 2022 tenha João Ricardo; Michel Macedo, Gabriel Lacerda, Messias e Victor Luis; Richardson, Richard Coelho e Vina; Erick, Mendoza e Zé Roberto.