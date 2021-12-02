Como o Atlético-MG virou intruso na disputa entre Flamengo e Palmeiras pela hegemonia do futebol brasileiro

Quando chegaram, entre o fim de 2019 e início de 2020, o clube vivia situação financeira delicada. Apesar de Sette Câmara sempre falar em "austeridade financeira", a realidade do Galo dizia outra coisa: os problemas econômicos eram fortes, o que impossibilitava a montagem de um time competitiva e resultava em dificuldades para debitar pagamentos. Os gastos com atletas que não tinham potencial eram enormes: Denilson e Edinho são dois rápidos exemplos. Era preciso reajustar as coisas.Vale ressaltar que mesmo antes de entrarem com tudo para dentro do Atlético, os empresários já davam boas contribuições ao clube. Rubens Menin, por exemplo, doou o terreno onde o Galo faz a construção da sua nova arena e, ainda por cima, comprou os naming rights do local, que passou a se chamar Arena MRV.

Dentro do clube, os empresários passaram a trabalhar a vida financeira da agremiação. Havia, no entanto, um claro entendimento que não teria como ter sucesso sem um grande time. A busca por marketing e ações inovadoras também aconteceram. O projeto Manto da Massa, por exemplo, que deixa a torcida desenhar a camisa, coloca em votação e depois a vencedora é vendida ao público. Algo incomum no cenário brasileiro.

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Antes de fechar com o profissional, o Atlético tentou anunciar Renato Gaúcho, mas os negócios não avançaram, e Portaluppi seguiu no Grêmio - meses depois trocou o Tricolor pelo Flamengo. Com Cuca, campeão da Libertadores de 2013, o Galo se reorganizou, arrancou na temporada e não deu brechas para os adversários no campeonato nacional

ELENCO 'GALÁTICO'A montagem do elenco também precisa ser ressaltada. O Atlético tem hoje um dos melhores times da América do Sul. Com destaques para nomes internacionais como Hulk e Diego Costa, além do lateral-esquerdo Guilherme Arana, presença constante na Seleção Brasileira.