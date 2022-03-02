Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Como fica o calendário do Grêmio com a eliminação na Copa do Brasil?

Tricolor caiu no torneio nacional e agora tem pela frente o estadual e a Série B...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2022 às 00:08

Publicado em 02 de Março de 2022 às 00:08

A noite do Grêmio foi trágica. No interior de São Paulo, o Tricolor visitou o Mirassol e acabou derrotado por 3 a 2. O placar sacramentou a queda do Tricolor na Copa do Brasil e a tendência é que o caldeirão fique mais quente e aumente a pressão no elenco. Agora, Roger Machado terá um calendário mais ameno e tempo para analisar e implementar o seu estilo de jogo para a sequência do ano.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE BSem a Copa do Brasil, o Grêmio terá pela frente um calendário mais enxuto. Neste primeiro momento, o Tricolor terá pela frente a reta final do Gauchão. No momento, o time se encontra na liderança da fase de classificação. Pouco depois, Roger Machado e Grêmio terão que se preocupar com a Série B, principal competição do calendário do Tricolor no ano.
Crédito: GrêmiofoieliminadodaCopadoBrasilpeloMirassol(LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados