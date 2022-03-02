Como fica o calendário do Grêmio com a eliminação na Copa do Brasil?

A noite do Grêmio foi trágica. No interior de São Paulo, o Tricolor visitou o Mirassol e acabou derrotado por 3 a 2. O placar sacramentou a queda do Tricolor na Copa do Brasil e a tendência é que o caldeirão fique mais quente e aumente a pressão no elenco. Agora, Roger Machado terá um calendário mais ameno e tempo para analisar e implementar o seu estilo de jogo para a sequência do ano.