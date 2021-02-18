Como experiência de Crespo como jogador moldou sua filosofia de jogo e pode ajudar no comando do São Paulo

Crédito: Divulgação/São Paulo

O técnico Hernán Crespo foi apresentado no início da tarde da última quarta-feira (17), e entre algumas respostas na coletiva de imprensa, comentou sobre o seu estilo de jogo e como pretende implementar sua filosofia no São Paulo.

Crespo é mais um! Relembre os argentinos na história do São Paulo

O que surpreendeu foi a comparação que o argentino de 45 anos fez ao explicar como pode mudar a maneira de sua equipe jogar dependendo do resultado ou do momento da temporada.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO - Tive a oportunidade de jogar com Kaká, Shevchenko, Vieri, Drogba, Ibrahimovic, Adriano... Todos tinham características diferentes e, às vezes, modificava a maneira de jogar, mas não perdia uma coisa: fazia gols. Segui sendo Crespo, sendo o mesmo jogador, mas modificando às vezes, as atitudes, mudando em função da equipe - comparou.

Na sua carreira, Crespo era conhecido por ser um grande finalizador dentro da área, mas conseguia realizar jogadas fora do pedaço perto do gol adversário. Ao todo, o argentino marcou 307 gols em 671 jogos durante passagens por clubes como Milan, Chelsea, Inter de Milão e River Plate.

Até por isso, Crespo costuma montar equipes ofensivas, tendo uma transição rápida ao ataque, como o LANCE! mostrou em uma análise sobre os seus trabalhos anteriores, principalmente no Banfield (ARG) e no Defensa y Justicia (ARG). A experiência como atleta também fez Crespo ter respeito pelo objeto do jogo: a bola. Ele fez questão de ressaltar a importância dela para um bom trabalho no São Paulo, mantendo a posse e tendo um time que busca o gol a todo momento da partida.