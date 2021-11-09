Como é o desempenho recente do Grêmio recebendo o Fluminense

Crédito: No primeiro turno, o Grêmio venceu no Maracanã por 1 a 0 (Lucas Merçon/Fluminense FC

Em um cenário bastante delicado na luta contra o rebaicamento, o Grêmio reencontrará a Arena (desta vez sem a presença do torcedor) na partida desta terça-feira (9) quando enfrentará o Fluminense às 21h30 (de Brasília). O embate em questão abre a 31ª Rodada do Campeonato Brasileiro. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSe a atual campanha e os desempenhos recentes dos comandados de Vagner Mancini com quatro derrotas consecutivas não trazem um cenário alentador ao gremista, pelo menos no aspecto de histórico recente contra o próximo adversário, a equipe pode ter boas expectativas de conseguir três pontos tão importantes neste momento.

Quando observados os últimos dez jogos em que o Imortal atuou diante do Fluminense na condição de mandante, o time tem um bom aproveitamento de seis vitórias, dois resultados de igualdade e somente dois reveses.

Na última oportunidade em que a equipe gaúcha recebeu o Fluminense, pela estreia no Brasileirão do ano passado, a lembrança também é positiva: vitória por 1 a 0, gol marcado por Diego Souza, nome que deve estar entre os titulares nesta noite.