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futebol

Como chegada de Insigne ao Toronto pode ser 'trunfo' do São Paulo por Soteldo

Atacante italiano foi anunciado pelo clube canadense como um dos atletas que podem receber mais que o teto. Toronto já tem limite de jogadores na situação, e Soteldo é um...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 12:30

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 12:30

O São Paulo pode ter um 'trunfo' nas negociações pelo atacante Soteldo. O Toronto FC, clube canadense em que o venezuelano atua, acertou a contratação do italiano Lorenzo Insigne, atacante que estava no Napoli. Até aí tudo bem. Mas uma situação pode ajudar o Tricolor. Isso porque Insigne, que deve chegar ao Toronto em junho, foi contratado como Designated Player Rule, ou seja Regra do Jogador Designado. Isso significa que o jogador pode receber mais que o teto salarial imposto pela liga. O problema é que o clube canadense já tem três jogadores nessa situação, o limite da MLS: o espanhol Alejandro Pozuelo, o norte-americano Altidore e o venezuelano Soteldo.
A chegada de Insigne nessa condição pode significar que o Toronto possa estar estudando a liberação de um dos jogadores do trio mencionado acima. Soteldo não se adaptou ao clube e pode ser o atleta a ser liberado. No entanto, a diretoria do São Paulo segue adotando cautela nas negociações. Segundo o L! apurou, membros da diretoria são-paulina veem o acerto com o venezuelano como difícil, por conta tanto do convencimento da equipe canadense, quanto pelo alto salário de Soteldo, que recebe cerca de R$ 2 milhões por mês e não tem intenção de baixar os seus vencimentos.
Atualmente com 24 anos, ele marcou quatro gols e distribuiu seis assistências em 25 jogos no Toronto FC. Nesta janela de transferências, o Tricolor já acertou com o lateral-direito Rafinha, com o meia Alisso e com o goleiro Jandrei. O volante Patrick e o meia-atacante Nikão, estão próximos.
Crédito: ChegadadeInsigneaoTorontopodesertrunfodoSãoPauloporSoteldo(Foto:Divulgação/TorontoFC

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