Como chegada de Insigne ao Toronto pode ser 'trunfo' do São Paulo por Soteldo

O São Paulo pode ter um 'trunfo' nas negociações pelo atacante Soteldo. O Toronto FC, clube canadense em que o venezuelano atua, acertou a contratação do italiano Lorenzo Insigne, atacante que estava no Napoli. Até aí tudo bem. Mas uma situação pode ajudar o Tricolor. Isso porque Insigne, que deve chegar ao Toronto em junho, foi contratado como Designated Player Rule, ou seja Regra do Jogador Designado. Isso significa que o jogador pode receber mais que o teto salarial imposto pela liga. O problema é que o clube canadense já tem três jogadores nessa situação, o limite da MLS: o espanhol Alejandro Pozuelo, o norte-americano Altidore e o venezuelano Soteldo.

A chegada de Insigne nessa condição pode significar que o Toronto possa estar estudando a liberação de um dos jogadores do trio mencionado acima. Soteldo não se adaptou ao clube e pode ser o atleta a ser liberado. No entanto, a diretoria do São Paulo segue adotando cautela nas negociações. Segundo o L! apurou, membros da diretoria são-paulina veem o acerto com o venezuelano como difícil, por conta tanto do convencimento da equipe canadense, quanto pelo alto salário de Soteldo, que recebe cerca de R$ 2 milhões por mês e não tem intenção de baixar os seus vencimentos.

Atualmente com 24 anos, ele marcou quatro gols e distribuiu seis assistências em 25 jogos no Toronto FC. Nesta janela de transferências, o Tricolor já acertou com o lateral-direito Rafinha, com o meia Alisso e com o goleiro Jandrei. O volante Patrick e o meia-atacante Nikão, estão próximos.