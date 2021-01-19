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Como chega o Fortaleza para duelo diante do Santos pelo Brasileirão

Enquanto dois nomes do plantel de Enderson Moreira estão fora por lesão, meia João Paulo aguarda orientação da diretoria após violar isolamento social...
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Publicado em 

19 jan 2021 às 17:02

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 17:02

Crédito: Divulgação/Fortaleza
Precisando bastante retomar o caminho das vitórias, algo que não ocorre há oito rodadas no Brasileirão, o Fortaleza tem três peças que estarão fora do complicado confronto diante do Santos na próxima quinta-feira (21) às 19h na Arena Castelão. >Faça a simulação da reta final do Fortaleza no Campeonato BrasileiroDois dos desfalques se referem a recuperação de problemas físicos onde o goleiro Max Walef passou por cirurgia no joelho e deve precisar de um período calculado em três a cinco semanas para não ter qualquer problema em retomar os trabalhos físicos.
No caso do lateral-esquerdo Bruno Melo, ele tem sido avaliado pelo departamento médico em função de dores musculares na coxa. Com isso, o DM do clube precisará entender melhor a extensão do problema para determinar o prazo de reabilitação.
Por fim, quem também não será relacionado para duelar com o time paulista será o meia João Paulo. Isso porque, mesmo depois de cumprir o isolamento social após ser flagrado em uma festa, violando as normas sanitárias aconselhadas pelo Leão do Pici, ele segue afastado dos trabalhos diários.
Em função da queda gigantesca de rendimento e aproveitamento, o tricolor não pode mais pensar em competições continentais, mas sim em escapar dos arredores da zona de rebaixamento. Nesse momento, o Fortaleza tem 32 pontos ganhos e está em 16°, uma posição e três pontos acima do primeiro ocupante do Z4, o Bahia.

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