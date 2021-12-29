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Como a saída de Diego Costa pode impactar em outra grande contratação no Atlético-MG

O jogador está propenso a deixar o Galo e não atuar no clube em 2022...

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 14:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2021 às 14:37
O atacante Diego Costa comunicou a diretoria do Atlético-MG que deseja deixar o clube na próxima temporada. A situação não é simples, mas pode ocorrer. E ela está diretamente ligada à chegada de outra grande estrela ao elenco alvinegro.O L! apurou que na atual situação do Atlético-MG, contratar outro grande jogador só pode acontecer se um dos grandes salários deixar a equipe. Ou seja, ou Diego Costa ou Hulk, atletas que recebem acima de R$ 1 milhão por mês, precisam liberar espaço na folha de pagamentos.Recentemente, o nome de Douglas Costa, atualmente no Grêmio, foi ventilado pelos lados da Cidade do Galo. O negócio pode acontecer, mas terá que passar pela "liberação de espaço" na folha de pagamento alvinegra. Vale ressaltar que os vencimentos do atacante Tricolor giram em torno de R$ 1,5 milhão.
Isso terá de esperar para uma decisão. No Rio Grande do Sul, o Grêmio exige uma compensação financeira para liberar Douglas Costa. Em Minas Gerais, o Galo exige também que o contrato seja cumprido, com suas cláusulas.
Crédito: Diegonãotempropostaoficial,masoCorinthiansjámanifestouodesejodecontarcomoseufutebol-(Foto:PedroSouza/Atlético-MG

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