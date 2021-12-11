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Comitê Olímpico Internacional mostra preocupação com ideia de Copa do Mundo a cada dois anos

Em conferência na 10ª Cúpula Olímpica neste sábado, COI afirma que Mundial bienal, proposto pela Fifa, pode trazer impacto para o calendário esportivo ao redor do planeta...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 13:18

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 13:18

O sonho da Fifa em realizar a Copa do Mundo a cada dois anos parece cada vez mais distantes. Depois de ver inúmeros opositores, agora foi a vez do Comitê Olímpico Internacional (COI) mostrar preocupação com a ideia. Em conversa durante a 10ª Cúpula Olímpica, realizada neste sábado em Laussane, na Suíça, o tema foi debatido. Dirigida pelo presidente do COI, Thomas Bach, o evento foi realizado por videoconferência em virtude da Covid-19. Além da discussão sobre a Copa do Mundo, as autoridades debateram também temas como as Olimpíadas de Tóquio, os Jogos Olímpicos de Inverno, que será em Pequim, na China, em 2022, além de Jogos futuros.
+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022
Sobre o Mundial, o COI afirmou que a realização do torneio a cada dois anos poderia trazer um impacto para o calendário esportivo em todo o mundo. Vale frisar que, caso a ideia seja aprovada, Copa do Mundo e Olimpíadas serão disputadas no mesmo ano.
Presidente da Fifa, Gianni Infantino esteve presente na reunião e declarou que a ideia ainda está em discussão e que nenhuma decisão foi tomada. Segundo o dirigente, os resultados até o momento são apenas preliminares.
- Os participantes expressaram sérias preocupações sobre as propostas da Fifa para uma Copa do Mundo bienal e o impacto no calendário de eventos esportivos em todo o mundo. Notou-se que, até hoje, não houve nenhuma informação ou consulta a outras Federações Internacionais (FI), Comitês Olímpicos Nacionais (CON) ou ao COI - disse parte do documento.
+ Chelsea vai poupar o time no Mundial? Veja quem são os reservas dos Blues
- O presidente da Fifa explicou que as discussões em andamento na Fifa eram mais amplas do que uma Copa do Mundo bienal e que o que havia sido apresentado até então eram apenas os resultados preliminares, que ainda estão em discussão na Fifa. Ele se ofereceu para se envolver com o Movimento Olímpico nessas discussões - finalizou o COI.
Crédito: ThomasBacheGianniInfantinoprometemmaisconversassobreMundialbienal(Foto:FABRICECOFFRINI/AFP

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