Comitê define data em janeiro para eleições presidenciais no Barcelona

Crédito: Carlos Tusquets é o atual presidente interino do Barcelona - Reprodução Twitter Barcelona

Nesta quinta-feira, Comitê Gestor do Barcelona decidiu em reunião que as eleições para presidente do clube serão no dia 24 de janeiro de 2021. A votação deve ser mantida pelo departamento de saúde, caso a nova onda de Covid-19 na Europa não evolua.

Nos próximos dias, dirigentes do Barcelona vão se reunir com representantes do departamento de saúde e com o secretário geral do esporte da Catalunha para discutir os protocolos para eleição.

Até o momento, a votação acontecerá em diferentes locais para evitar aglomerações e existe a possibilidade do processo eleitoral acontecer em mais de um dia.