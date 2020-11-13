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Comitê define data em janeiro para eleições presidenciais no Barcelona

Dirigentes do clube espanhol vão se reunir com representantes do departamento de saúde da Catalunha para discutir os protocolos. Data depende do avanço da Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 11:08

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 11:08

Crédito: Carlos Tusquets é o atual presidente interino do Barcelona - Reprodução Twitter Barcelona
Nesta quinta-feira, Comitê Gestor do Barcelona decidiu em reunião que as eleições para presidente do clube serão no dia 24 de janeiro de 2021. A votação deve ser mantida pelo departamento de saúde, caso a nova onda de Covid-19 na Europa não evolua.
Nos próximos dias, dirigentes do Barcelona vão se reunir com representantes do departamento de saúde e com o secretário geral do esporte da Catalunha para discutir os protocolos para eleição.
Até o momento, a votação acontecerá em diferentes locais para evitar aglomerações e existe a possibilidade do processo eleitoral acontecer em mais de um dia.
O presidente interinamente, Carlos Tusquets já havia afirmado que as novas eleições aconteceriam "o mais rápido possível", antes de março de 2021.

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