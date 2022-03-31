Comissão técnica do Avaí fala sobre 'evolução' do elenco no período sem jogos

Sem calendário de jogos, o Avaí segue firme na preparação do Campeonato Brasileiro, que começa no segundo fim de semana de abril.

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De olho no duelo contra o América-MG, o elenco de Eduardo Barroca foca no tático e físico para iniciar a competição da melhor maneira possível.

Ao lado de Barroca, o auxiliar-técnico Felipe Lucena explicou os treinos realizados com o elenco no decorrer dos dias.

‘Os atletas se tornam mais confiantes com essas seções de treinos. Alguns jogadores já mostraram sinais de evolução. Este é um tipo de trabalho que só tem a trazer benefícios aos atletas e consequentemente a todo o clube’, disse o profissional.

O Avaí estreia no Brasileirão dia 10 de abril, às 19h (Horário de Brasília), diante do América-MG, na Ressacada.