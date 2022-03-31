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Comissão técnica do Avaí fala sobre 'evolução' do elenco no período sem jogos

Grupo do Leão trabalha forte a parte tática e física para a estreia do torneio nacional...
LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2022 às 17:16

Publicado em 31 de Março de 2022 às 17:16

Sem calendário de jogos, o Avaí segue firme na preparação do Campeonato Brasileiro, que começa no segundo fim de semana de abril.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
De olho no duelo contra o América-MG, o elenco de Eduardo Barroca foca no tático e físico para iniciar a competição da melhor maneira possível.
Ao lado de Barroca, o auxiliar-técnico Felipe Lucena explicou os treinos realizados com o elenco no decorrer dos dias.
‘Os atletas se tornam mais confiantes com essas seções de treinos. Alguns jogadores já mostraram sinais de evolução. Este é um tipo de trabalho que só tem a trazer benefícios aos atletas e consequentemente a todo o clube’, disse o profissional.
O Avaí estreia no Brasileirão dia 10 de abril, às 19h (Horário de Brasília), diante do América-MG, na Ressacada.
Crédito: BenoKuster/Avaí

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