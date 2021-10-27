Comissão de Ética do São Paulo arquiva representação contra conselheiros alvos do MP

Crédito: Ale Cabral

A Comissão de Ética do Conselho Deliberativo do São Paulo arquivou a representação de pedidos disciplinares e suspensão dos conselheiros Douglas Schwartzmann e Leonardo Serafim. O Ministério Público está investigando a dupla por irregularidades cometidas na gestão do ex-presidente Carlos Miguel Aidar, que foi mandatário do Tricolor de abril de 2014 a outubro de 2015. Segundo o 'UOL,' o presidente da comissão de ética do São Paulo, Antonio Maria Patiño Zorz, disse que não cabe ao órgão do clube investigar a questão e determinou que seja esperado o término da investigação no Ministério Público, que está sob segredo de Justiça.

O MP está investigando três episódios da gestão Aidar: a contratação do zagueiro Iago Maidana e o repasse de comissões supostamente ilegais nos contratos com a fornecedora de material esportivo Under Armour e com o escritório de advocacia de José Roberto Cortez.