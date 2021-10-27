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Comissão de Ética do São Paulo arquiva representação contra conselheiros alvos do MP

Órgão do Tricolor arquivou o pedido disciplinar e suspensão dos conselheiros Leonardo Serafim e Douglas Schwartzmann por irregularidades na gestão de Carlos Miguel Aidar...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 14:00
Crédito: Ale Cabral
A Comissão de Ética do Conselho Deliberativo do São Paulo arquivou a representação de pedidos disciplinares e suspensão dos conselheiros Douglas Schwartzmann e Leonardo Serafim. O Ministério Público está investigando a dupla por irregularidades cometidas na gestão do ex-presidente Carlos Miguel Aidar, que foi mandatário do Tricolor de abril de 2014 a outubro de 2015. Segundo o 'UOL,' o presidente da comissão de ética do São Paulo, Antonio Maria Patiño Zorz, disse que não cabe ao órgão do clube investigar a questão e determinou que seja esperado o término da investigação no Ministério Público, que está sob segredo de Justiça.
O MP está investigando três episódios da gestão Aidar: a contratação do zagueiro Iago Maidana e o repasse de comissões supostamente ilegais nos contratos com a fornecedora de material esportivo Under Armour e com o escritório de advocacia de José Roberto Cortez.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Serafim enfrenta denúncia por furto qualificado, já que teria participado de crime patrimonial e lavagem enquanto foi diretor jurídico da gestão de Carlos Miguel Aidar. Segundo o documento, ele teria recebido R$ 70 mil de comissões. Enquanto isso, Schwartzmann é acusado de ter participado de uma operação de lavagem de capital de R$ 100 mil, de acordo com o processo.
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