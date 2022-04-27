Comentarista corneta Conte: 'Não precisamos dele no PSG'

Após as exigências de Antonio Conte para treinar o PSG terem sido reveladas, Jerôme Rothen, comentarista da "RMC Sport", afirmou que o clube não precisa do comandante italiano para conduzir a equipe. Sem desvalorizar o treinador do Tottenham, o francês pediu pessoas apaixonadas à frente do time da capital.- Não precisamos do Conte no PSG. Quando escuta suas pretensões, devemos deixá-lo onde está. Não tenho certeza de que possa chegar em um clube como o Paris Saint-Germain, que precisa reconstruir sua reputação e imagem. Precisamos de gente apaixonada. Não digo que Conte não seja um apaixonado por futebol, mas parece mais apaixonado pelo cheque do que por treinar o Tottenham, o PSG ou outra equipe. Esse é o problema.
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De acordo com a própria "RMC Sport", o comandante pediu cerca de 25 milhões de libras (R$ 155 milhões) por ano para comandar o PSG. O valor é quase o dobro do que o italiano recebe para treinar o Tottenham. Na Inglaterra, Conte recebe 13 milhões de libras (R$ 68 milhões).
Além do alto salário, o italiano buscava ter controle total das transferências que iriam acontecer no Paris Saint-Germain e exigia a contratação de um diretor de redes sociais para controlar o acesso dos jogadores em suas páginas pessoais por conta da exposição midiática.