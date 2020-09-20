Começou! Confira os resultados de sábado da Série D

Começou a Série D. Neste sábado, 15 jogos foram disputados no território nacional e agitaram as torcidas pelo país. Confira abaixo os resultados do dia:19/09
Portuguesa-RJ 3 x 0 ToledoJacyobá 2 x 2 CentralPelotas 1 x 0 Marcílio DiasReal Noroeste 2 x 1 GoiâniaNacional 1 x 4 FerroviáriaJuventude Samas 4 x 0 SantosAmérica-RN 0 x 0 CampinenseTupynambás 2 x 1 Bahia de FeiraAparecidense 1 x 2 Operário-MGUnião Rondonópolis 0 x 0 Águia NegraJoinville 1 x 1 NovorizontinoGoianésia 2 x 0 Vitória-ESSão Caetano 0 x 1 CaxiasRio Branco 2 x 1 Independente-PAAtlético-BA 0x1 Gama