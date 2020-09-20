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Começou! Confira os resultados de sábado da Série D

No primeiro dia da competição 15 jogos foram realizados e agitaram as torcidas por todo país...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 22:59

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 22:59
Crédito: Divulgação/São Caetano
Começou a Série D. Neste sábado, 15 jogos foram disputados no território nacional e agitaram as torcidas pelo país. Confira abaixo os resultados do dia:19/09
Portuguesa-RJ 3 x 0 ToledoJacyobá 2 x 2 CentralPelotas 1 x 0 Marcílio DiasReal Noroeste 2 x 1 GoiâniaNacional 1 x 4 FerroviáriaJuventude Samas 4 x 0 SantosAmérica-RN 0 x 0 CampinenseTupynambás 2 x 1 Bahia de FeiraAparecidense 1 x 2 Operário-MGUnião Rondonópolis 0 x 0 Águia NegraJoinville 1 x 1 NovorizontinoGoianésia 2 x 0 Vitória-ESSão Caetano 0 x 1 CaxiasRio Branco 2 x 1 Independente-PAAtlético-BA 0x1 Gama

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