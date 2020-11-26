AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Começando pelo CRB, Léo quer melhora nos números do Vitória

Equipe está na primeira posição fora da zona de rebaixamento na Série B e ainda não conseguiu vencer fora de casa na competição...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 18:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2020 às 18:22
Crédito: Divulgação/E.C. Vitória
O lateral-direito Léo pediu intensidade máxima da equipe do Vitória visando a sequência da competição. Segundo o jogador, a meta de todos precisa estar unicamente voltada para melhorar o desempenho em campo para o Leão da Barra se afastar de vez do Z4.
Há três rodadas sem perder na competição depois de bater o Sampaio Corrêa e empatar com Ponte Preta e Náutico, a análise feita pelo lateral é que o time precisa se manter pontuando:
- Vamos lutar muito para que a equipe possa melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas e para manter essa sequência positiva para nos afastarmos do Z4. Esse é o objetivo principal agora para respirarmos na competição. O grupo sabe que precisa crescer de produção para alcançar seus objetivos na disputa. Vamos continuar nos dedicando ao máximo para terminarmos bem o ano.
Ainda de acordo com Léo, o duelo de sábado (28) com o CRB no Barradão tem caráter absolutamente decisivo mesmo com o adversário estando na metade de cima da tabela com 32 pontos em nono lugar. Nesse momento, o Vitória é o 16° com 26 unidades.
- A gente vai enfrentar uma equipe forte, que vem de derrota na competição e precisa se recuperar, mas estaremos em casa e precisamos impor nosso ritmo de jogo. Não podemos nem pensar em outro resultado que não seja a vitória. É um confronto decisivo - encerrou o jogador.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 06/08/2026
MDB lança candidatura de Ricardo Ferraço ao governo e de Rose de Freitas ao Senado em convenção
Candidato ao governo do ES, Ricardo Ferraço diz respeitar neutralidade do PSD
juiz, mandados, ordens, justiça
Acusada por morte de ciclista é denunciada por furto em loja de shopping no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados