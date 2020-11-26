Começando pelo CRB, Léo quer melhora nos números do Vitória

Crédito: Divulgação/E.C. Vitória

O lateral-direito Léo pediu intensidade máxima da equipe do Vitória visando a sequência da competição. Segundo o jogador, a meta de todos precisa estar unicamente voltada para melhorar o desempenho em campo para o Leão da Barra se afastar de vez do Z4.

Há três rodadas sem perder na competição depois de bater o Sampaio Corrêa e empatar com Ponte Preta e Náutico, a análise feita pelo lateral é que o time precisa se manter pontuando:

- Vamos lutar muito para que a equipe possa melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas e para manter essa sequência positiva para nos afastarmos do Z4. Esse é o objetivo principal agora para respirarmos na competição. O grupo sabe que precisa crescer de produção para alcançar seus objetivos na disputa. Vamos continuar nos dedicando ao máximo para terminarmos bem o ano.

Ainda de acordo com Léo, o duelo de sábado (28) com o CRB no Barradão tem caráter absolutamente decisivo mesmo com o adversário estando na metade de cima da tabela com 32 pontos em nono lugar. Nesse momento, o Vitória é o 16° com 26 unidades.