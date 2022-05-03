Comandado por Alex, sub-20 do São Paulo estreia pelo Paulista; saiba onde assistir

A equipe sub-20 do São Paulo estreia nesta quarta-feira (4) contra o Osasco Audax, às 15h, no estádio José Liberatti, em Osasco. A equipe comandada por Alex de Souza fará sua primeira partida no Campeonato Paulista fora de casa. GALERIA> ATUAÇÕES: Calleri e Luciano decidem e garantem vitória do São Paulo no clássicoTABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogosApós ser semifinalista da Copa São Paulo, o time Sub-20 teve um período de férias e depois focou na realização de diversos jogos-treinos, com o foco em manter o ritmo de jogo e definir a montagem do elenco para esta temporada.

O treinador da equipe ressaltou que será uma sequência de jogos competitiva e destacou a vinda de atletas que antes atuavam no sub-17 e subiram de categoria.

- Teremos um time competitivo, mas bem diferente do ano passado. São atletas mais novos, a maioria é de meninos que subiram do Sub-17. Estamos passando a mesma postura do ano passado. Eles saberem a responsabilidade que é jogar no São Paulo, um clube tão grande desses e com certeza teremos um time competitivo para brigar em todas as competições - disse.Além do Paulista, a equipe também disputará a categoria de base do Campeonato Brasileiro, ainda sem data. Alex acredita que o time demonstrará evolução conforme os jogos oficiais.

- A análise que a gente tem feito é que o time do ano passado era mais maturado, mais experiente, com uma ideia de jogo um pouco mais definida. O ponto não é ser melhor ou pior, mas uma questão de idade mesmo. Estamos trabalhando para eles entenderam as principais diferenças do Sub-17 para o Sub-20 e eles mudarem a cabeça deles. Muitos deles entravam no decorrer dos jogos no ano passado e agora, terão a responsabilidade de serem titulares. Vamos trabalhar forte e os jogos vão nos mostrar coisas que os treinos não mostram. É trabalhar em cima disso tudo para brigarmos por coisas grandes em todas as competições - completou.ONDE ASSISTIR:A estreia do São Paulo sub-20 no Campeonato Paulista será transmitida na Eleven Sports.