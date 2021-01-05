Coman revela desejo de seguir atuando pelo Bayern de Munique

Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP

O atacante Kingsley Coman, autor do gol da final da última Champions League em que o Bayern venceu o PSG, garantiu que tem o desejo de permanecer no clube alemão. Em entrevista ao “Sport Bild”, o francês rechaçou qualquer possibilidade de sair nas próximas janelas e que está feliz com o conjunto bávaro.- Sabendo que grandes times estão interessados em mim é bom, me dá confiança extra. Mas eu tenho contrato até 2023 e só penso no Bayern. Está tudo bem, estou feliz.

> Veja a tabela da Bundesliga

O jovem também revelou ter tido medo de não ser muito utilizado pelo técnico Hansi-Flick nesta temporada por conta da chegada de Leroy Sané.

- Eu tinha o sentimento de que seria menos utilizado. Eu tenho 24 anos e tenho que jogar. Felizmente meu medo não se concretizou.