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futebol

Coman revela desejo de seguir atuando pelo Bayern de Munique

Atacante tem contrato com o clube até 2023 e rechaça interesse de grandes equipes da Premier League. Francês também revelou medo de perder espaço com chegada de Sané...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 09:55

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 09:55

Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
O atacante Kingsley Coman, autor do gol da final da última Champions League em que o Bayern venceu o PSG, garantiu que tem o desejo de permanecer no clube alemão. Em entrevista ao “Sport Bild”, o francês rechaçou qualquer possibilidade de sair nas próximas janelas e que está feliz com o conjunto bávaro.- Sabendo que grandes times estão interessados em mim é bom, me dá confiança extra. Mas eu tenho contrato até 2023 e só penso no Bayern. Está tudo bem, estou feliz.
> Veja a tabela da Bundesliga
O jovem também revelou ter tido medo de não ser muito utilizado pelo técnico Hansi-Flick nesta temporada por conta da chegada de Leroy Sané.
- Eu tinha o sentimento de que seria menos utilizado. Eu tenho 24 anos e tenho que jogar. Felizmente meu medo não se concretizou.
Na atual temporada, Coman tem sido um dos destaques do clube e tem aparecido na equipe titular em diversas ocasiões. Em 15 partidas pelo Bayern, o atacante já marcou cinco gols e distribuiu nove assistências, sendo peça chave tanto na Liga dos Campeões quanto na Bundesliga.

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