Coman recusa primeira oferta de renovação do Bayern

Coman, atacante do Bayern e autor do gol do título da última Champions League, recusou a primeira oferta de renovação do clube alemão, segundo a revista “Kicker”. O francês possui vínculo com a equipe até 2023, mas os bávaros querem manter o atleta até 2026. O Manchester United é um dos principais clubes interessados no jogador.O Bayern de Munique não quer perder um atleta sem custos, como Alaba, nas próximas temporadas. No entanto, a situação é diferente, pois a equipe da Baviera tem um prazo mais largo para negociar a renovação de Coman antes que a saída livre para outra equipe seja inevitável. No entanto, um dos maiores obstáculos é em relação ao tema financeiro.