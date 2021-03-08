Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Coman recusa primeira oferta de renovação do Bayern

Atacante, autor do gol do título da última Champions League, quer ser um dos atletas mais bem pagos do clube. Clube alemão quer jogador até 2026, mas contrato acaba em 2023...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 12:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 12:32
Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
Coman, atacante do Bayern e autor do gol do título da última Champions League, recusou a primeira oferta de renovação do clube alemão, segundo a revista “Kicker”. O francês possui vínculo com a equipe até 2023, mas os bávaros querem manter o atleta até 2026. O Manchester United é um dos principais clubes interessados no jogador.O Bayern de Munique não quer perder um atleta sem custos, como Alaba, nas próximas temporadas. No entanto, a situação é diferente, pois a equipe da Baviera tem um prazo mais largo para negociar a renovação de Coman antes que a saída livre para outra equipe seja inevitável. No entanto, um dos maiores obstáculos é em relação ao tema financeiro.
> Veja a tabela da Bundesliga
O atacante quer que seu crescimento dentro do plantel seja acompanhado de um aumento salarial e busca ser um dos atletas mais bem pagos do elenco. No entanto, o clube alemão passa por um período economicamente complicado por conta da crise provocada pela pandemia da Covid-19 e esta renovação pode se tornar uma novela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados