Coman é multado por chegar de Mercedes ao treinamento do Bayern de Munique

Kingsley Coman foi multado pelo Bayern de Munique no valor de 50 mil euros, informa o "BILD". O atacante foi ao centro de treinamento com sua Mercedes e não com o Audi, empresa que patrocina e tem parte dos direitos do clube bávaro. O francês chegou a ser barrado no estacionamento e teve que deixar seu carro na rua.
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Os profissionais são obrigados a comparecerem ao centro de treinamento no Audi, que foi dado pela empresa aos jogadores. Em janeiro de 2020, o diretor de esportes do clube, Hasan Salihamidzic, anunciou que marcas estrangeiras não seriam mais permitidas nas instalações.Com contrato até 2029, o patrocínio da Audi gera em torno de 50 milhões de euros anuais aos cofres do Bayern de Munique.