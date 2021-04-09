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futebol

Com Zetti, São Paulo resgata ídolos no dia a dia do clube

Nova gestão aposta em grandes nomes do Tricolor para resgatar espírito vencedor. Novos reforços foram recepcionados por ídolos e diretoria tem referências do passado histórico...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo vem resgatando ídolos do seu passado para apresentar reforços e até mesmo participar da diretoria do clube, estratégia que pode servir para reerguer o espírito vencedor do Tricolor, que vem desde 2012 sem ganhar nenhum título.
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Durante as apresentações dos reforços para esta temporada, diversos nomes que fizeram história no clube foram chamados para recepcionar os novos jogadores do Tricolor e também membros da comissão técnica.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Os técnicos Hernán Crespo, do time principal e Alex, do sub-20, e os jogadores Benítez, Eder, William, Orejuela e Bruno Rodrigues tiveram um ídolo do clube na suas apresentações. O primeiro a aparecer foi Kaká, que recepcionou o treinador argentino.
Logo depois, Cafu recebeu Orejuela, Edmilson apresentou o Morumbi para William, Silas recepcionou Benítez, Sidney esteve na apresentação de Bruno Rodrigues, Muller conversou com Eder na sua chegada e Amoroso deu as boas-vindas para Alex. Ídolos também estão presentes nas partes administrativasA diretoria também tem velhos conhecidos da torcida do Tricolor. Muricy Ramalho, tricampeão brasileiro em 2006, 2007 e 2008 dirigindo a equipe, se tornou coordenador técnico, auxiliando nas contratações e na rotina do CT da Barra Funda. Zetti, apresentado na última quinta-feira, será coordenador de goleiros na base.
Para fechar, o ex-meia Kaká, que recepcionou Crespo, faz parte do Comitê Avançado de Futebol, o CAF, órgão criado por Julio Casares para ajudar nas decisões da diretoria.

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