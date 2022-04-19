Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com Wilson sendo mote, Figueirense lança seu novo uniforme

Arqueiro de passagem entre 2008 e 2012 retornou ao Orlando Scarpelli em março deste ano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 16:32

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 16:32

A volta de um nome importante na história do Figueirense como de Wilson tem tamanha importância no processo de retomada do clube que, nesta semana, a empresa de material esportivo Volt Sport lançou um novo uniforme com inspiração justamente no goleiro. >Enredos que são relacionados ao futebol no Carnaval do Rio em 2022Além do tom laranja, houve a inserção na barra inferior da frase "A história continua...", fazendo alusão direta ao atleta de 38 anos de idade que teve sua primeira parte da história no Figueira entre 2008 e 2012. Naquela oportunidade, foram 267 compromissos onde, apesar da posição, fez dois gols.
Segundo relatou o sócio-diretor da Volt, Fernando Kleinmann, a ideia acabou ganhando forma justamente por conta da idolatria existente por parte da torcida em relação ao goleiro que reestreou no Scarpelli na última segunda (18) e marcou na goleada por 4 a 1 sobre o Altos, pela Série C do Brasileirão:
- O projeto surgiu para homenagear um dos maiores nomes da história do Figueirense. Era um pedido dos torcedores, o Wilson é querido por toda a nação alvinegra. Estas linhas especiais são importantes para relembrar grandes momentos, seja de jogadores ou de campanhas históricas.
O uniforme especialmente formatado para Wilson será vendido pela loja oficial do clube pelo preço de R$ 199,99.
Crédito: UniformefoiproduzidopelaVoltSport(PatrickFloriani/FFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

figueirense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais
Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados