Com Wilson sendo mote, Figueirense lança seu novo uniforme

A volta de um nome importante na história do Figueirense como de Wilson tem tamanha importância no processo de retomada do clube que, nesta semana, a empresa de material esportivo Volt Sport lançou um novo uniforme com inspiração justamente no goleiro. >Enredos que são relacionados ao futebol no Carnaval do Rio em 2022Além do tom laranja, houve a inserção na barra inferior da frase "A história continua...", fazendo alusão direta ao atleta de 38 anos de idade que teve sua primeira parte da história no Figueira entre 2008 e 2012. Naquela oportunidade, foram 267 compromissos onde, apesar da posição, fez dois gols.

Segundo relatou o sócio-diretor da Volt, Fernando Kleinmann, a ideia acabou ganhando forma justamente por conta da idolatria existente por parte da torcida em relação ao goleiro que reestreou no Scarpelli na última segunda (18) e marcou na goleada por 4 a 1 sobre o Altos, pela Série C do Brasileirão:

- O projeto surgiu para homenagear um dos maiores nomes da história do Figueirense. Era um pedido dos torcedores, o Wilson é querido por toda a nação alvinegra. Estas linhas especiais são importantes para relembrar grandes momentos, seja de jogadores ou de campanhas históricas.

O uniforme especialmente formatado para Wilson será vendido pela loja oficial do clube pelo preço de R$ 199,99.