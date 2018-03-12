Com Willian José e Talisca, Tite faz convocação para amistosos

O técnico Tite convocou nesta segunda-feira, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, os jogadores que representarão o Brasil nos amistosos contra Rússia, no dia 23, em Moscou, e Alemanha, no dia 27, em Berlim. A relação contou com dois jogadores a mais do que o habitual (25 no total) e com três novidades.

O goleiro Neto, o meia-atacante Anderson Talisca e o atacante Willian José recebem pela primeira vez oportunidade com o treinador da Seleção. Mesmo sendo os dois últimos jogos antes da lista final da Seleção, que será feita na primeira quinzena de maio, o treinador garantiu que não significa que jogadores chamados anteriormente e que não estão nesta lista, já foram descartados por ele.

"Uma equipe independe de nomes, temos de ter um conjunto forte. As oportunidades surgem para cada atleta, mesmo que não foi convocado hoje estão sendo avaliados, todos. Willian Jose faz duas grandes temporadas na Sociedad, Talisca tem atuado muito bem também. Porém, isso não quer dizer que Diego, Lucas Lima e Giuliano estão fora, ainda estão sendo avaliados, o momento dos convocados é melhor em seus clubes", declarou.

Essa foi a décima convocação de Tite como técnico da Seleção. A primeira aconteceu no segundo semestre de 2016 para os jogos contra Equador e Colômbia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O treinador já dirigiu a Seleção em 17 jogos. Foram 13 vitórias, três empates e uma derrota.

GOLEIROS

Alisson (Roma)

Ederson (Manchester City)

Neto (Valencia)

LATERAIS

Daniel Alves (PSG)

Fagner (Corinthians)

Marcelo (Real Madrid)

Filipe Luis (Atlético de Madrid)

ZAGUEIROS

Miranda (Inter de Milão)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva(PSG)

Rodrigo Caio (São Paulo)

Geromel (Grêmio)

MEIAS

Casemiro (Real Madrid)

Paulinho (Barcelona)

Fernandinho (Manchester City)

Renato Augusto (Beijin Gouan)

Phillippe Coutinho (Barcelona)

Willian (Chelsea)

Fred (Shakhtar Donetsk)

Talisca (Besiktas)





ATACANTES

Gabriel Jesus (Manchester City)

Firmino (Liverpool)

Taison (Shakhtar Donetsk)

Douglas Costa (Juventus)